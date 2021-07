¿El que malversa no paga?

procés catalán. En un mundo cada vez más concienciado frente a problemas como el cambio climático, pocas administraciones hay ya que discutan que las empresas o personas que provoquen daños al medioambiente deben también sufragar los gastos de reparar el ecosistema. Es lo que se denomina principio de “quién contamina paga” y que está detrás de los argumentos que justifican desde dar un sablazo a los conductores en forma de peaje en las autovías, hasta subir impuestos al diésel o la gasolina. Se trata, en resumen, de desincentivar que se sigan emitiendo a la atmósfera gases contaminantes o se aniquilen más ríos a golpe de vertidos tóxicos.

Una política que contrasta, contra toda lógica, con la que se lleva a cabo en Cataluña en relación a aquellos cargos públicos que desvían fondos procedentes de los tributos de todos para fines que nada tienen que ver con lo que ampara su recaudación. Una conducta no sólo éticamente reprochable, pues para financiar la promoción del 1-O se detrajeron recursos en sanidad, educación o asistencia social, sino que está penada por la ley y que la Generalitat, lejos de perseguir, ampara.

Hablamos, en este caso, de la creación de un fondo complementario de riesgos con 10 millones de euros destinado a hacer frente a las fianzas de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas exige a los 34 ex altos cargos por la acción exterior durante el periodo 2011-2017. Un auténtico sin sentido que al final terminará ante los tribunales y que nos lleva a una reflexión final. ¿Si el que contamina paga, el que malversa no debería hacerlo? Pues, para el Govern, parece que no. s. arias