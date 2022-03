El relato mediocre

AYER por la tarde estaba tan tranquilo sentado frente al televisor, haciendo zapping a la hora de la sobremesa, cuando se me vino una pregunta a la cabeza: ¿Por qué los telediarios de muchas cadenas ya no empiezan en punto? ¡Qué manía eso de andar bailando con los horarios para captar audiencia! Que pienso, y llámame loco, que no es más que una manera de marear la perdiz. Pero los expertos en share seguro que saben por qué lo hacen. Vamos. Digo yo. Y es que, en esta sociedad de la información desinformada, que al final acaba siendo la sociedad de la desinformación, vete tú a saber....

Porque dudamos de todo. ¿O tú no? Ya nadie sabe si el corresponsal es un reportero de guerra o un cronista del corazón en zona de conflicto. Ya todos dudan de si la imagen del fondo es un escenario real o un cromo recreado de manera ficticia. Ya todos podemos imaginar que el indefenso puede ser un atacante victimizado o que el atacante puede ser la consecuencia de una sociedad cruel que le ha empujado hacia la agresión y la barbarie.

¡Flipa Descartes! Y es que el “yo sólo sé que no sé nada” resuena cada vez con más fuerza en la cabeza de quienes piensan. Que cada vez son menos, todo sea dicho de paso.

Al hilo de lo anterior, volvió el otro día a mi memoria una frase del doctor José Cabrera que, citando a Dostoievski, reflexionaba: “Llegará un día en que la tolerancia será tan intensa que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles”. Y apostillaba el psiquiatra diciendo: “Ese día, señores, ha llegado”. Comparto en gran medida su opinión.

Seguramente estamos en una sociedad cada vez más descreída; cada vez con menos valores; cada vez más esclava de la tiranía de las audiencias; cada vez más confusa; cada vez más artificial; cada vez más falsa; cada vez más intolerante. Y todo ello por culpa de un relato: el relato de los imbéciles. Ojo: en algunas culturas se les llama mediocres.

Porque los imbéciles, son imbéciles, pero no tontos. Y haciendo de su imbecilidad trinchera, nos han obligado a aparcar la inteligencia al amparo de multitud de banderas. Lo peor de todo es que nos lo hemos creído. O peor todavía: que, en muchos casos, nos han hecho sentirnos culpables para conseguir parapetarse en su mediocridad, convirtiendo nuestra virtud en agravio.

Y, ¿saben qué? Que mientras el mundo siga en manos de imbéciles, por más que muchos piensen que todo sigue igual, ya nunca nada volverá a ser lo mismo.