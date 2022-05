El rey en Sanxenxo

LA anunciada arriba a Galicia del mal llamado rey emérito (cosa que no existe, ni está en la Constitución, ni se califica de este modo a quien se le atribuye el tratamiento de rey honorifico, sin más) va a costar un buen dinero a los contribuyentes españoles, dadas las previsiones del Ministerio del Interior para montar su resguardo. Produce una extraña sensación de burla el que todos tengamos que apretarnos el bolsillo para asegurar la muelle vida de este personaje que durante su vida se escabulló de cumplir sus obligaciones fiscales, al tiempo que proclamaba su ejemplaridad.

El territorio de Sanxenxo y todos los espacios por donde deambule el viajero va a ser blindado mediante el adecuado y bien remunerado despliegue de la Guardia Civil, por mar y por tierra. Y como no se saben cuánto tiempo echará por aquí Juan Carlos I, las previsiones iniciales son que dure todo el verano. De momento, se ha publicado la orden de servicio para que los agentes que deseen esta misión se apunten, y que además va a estar bien pagada. Es una triste evidencia más, puesto que mientras en las vallas de Ceuta y Melilla los agentes se ven desbordados, a la vez que lesionados, los refuerzos no se manden a donde son precisos, sino a asegurar la visita del ex monarca cada vez que viene darse una vuelta por aquí.

Y, además, los agentes han de ser especialistas en diversos ámbitos, desde la mar a tierra, y las dietas y sobresueldos oscilaran entre los 77,13 euros diarios a los 155,90, según el rango de cada uno, en función del grupo al que pertenezca el guardia civil elegido. En esa cantidad, se incluyen los gastos en comida y alojamiento. Lo más gracioso es que mientras que de su dieta, para un guardia se reservan 28,21 euros, un general, que también vendrán, tendrá 53.54 euros al día para servirse.

Juan Carlos I no tiene función oficial alguna, su hijo le retiró el sueldo, y no sabemos, aunque es fácil suponer de lo que vive. Su vida se parece mucho a la del ex rey Faruk, de Egipto, en cuanto a la frivolidad y el gasto. Lo malo es que lo seguiremos pagando nosotros.