El ruido impide escuchar al mundo

EL RUIDO no sólo ha invadido la política, sino que impide escuchar el latido del mundo. Hay que reivindicar los silencios, y, de hablar, preferir el diálogo a los monólogos. No me refiero a los silencios de la incomunicación, o de dar la callada por respuesta, sino a los silencios que nos limpian el alma.

De poco sirve que, mientras nos recetan baños de bosque, paseos bajo la luz de la luna, huidas a un lugar vacacional (a pesar del precio de los transportes), lo que nos envuelve es el estruendo de la guerra. Hay quien piensa que está lejos, que no se escucha ni se ve, pero no es cierto. Siempre hay alguien dispuesto a negar la realidad. Ocurre a cada paso.

Algunos se preguntan en qué momento se desajustó el mecanismo. Todo parecía funcionar, con sus achaques, pero de pronto empezó a oírse el bramido de la barbarie. Ni siquiera una mirada corta y doméstica nos permite librarnos de una realidad que es prácticamente global. Se globaliza el odio y el mal, como se globalizan las modas. Me pregunto si nuestro equilibrio, nuestro raciocinio, se ha visto afectado por algo. El presente se incendia ante nuestros ojos como se incendia una pradera seca. Avanzan frases aberrantes, expresiones guerreras, amenazas de gran conflicto, horrores que creíamos olvidados en el siglo XX, y cunde la sensación de que nadie se explica qué es lo que pasa. Por qué hay esta deriva destructiva. Por qué las libertades corren peligro en demasiados lugares. Por qué hay ese oscuro interés en desatar un oleaje que acabe con el equilibrio actual y dibuje un paisaje nuevo.

Lo cierto es que el ruido de la guerra, como el ruido de la política, ha agostado por completo la lucha por otras causas pendientes. Se quiera o no, el mundo se detuvo ante la muerte violenta. Para muchos, la vida se ha paralizado, a la espera de que la tormenta escampe. La pandemia fue una parálisis, pero ahora nos asomamos a otra muy diferente, quizás mucho peor. Las reglas se han roto, la seguridad está en entredicho. Aunque ha vuelto el rearme, los ciudadanos se sienten inermes ante la súbita dureza del lenguaje, ante la mirada simple y maniquea, ante las nuevas maquinarias de la propaganda. Parece imparable la discordia, se celebra la tensión, la confrontación continua, se siembra odio allá donde se puede: y se diría que todo ha sido invadido por una gran estupidez altamente contagiosa.

La política se narra a sí misma, su relato ocupa la realidad cotidiana, ha generado argumentos suficientes para mil historias. Para algunos es parte del entretenimiento, del alimento que nos sostiene. El vacío sería mucho peor. El silencio sirve para pensar. Por eso el mundo es más estruendoso, aunque hay cosas que el mundo se calla. El verano se acerca y nos tienta con sus frescos racimos, pero en realidad viene envuelto en esta desagradable atmósfera contemporánea, en el sudario del hastío. Ha vuelto la gasolina, el carbón, el gas, el fuego y el infierno. Nada de la promesa del azul. Hay metales en nuestro corazón, cabezas de misiles durmiendo en los jardines. Hay casas desventradas como reses. La muerte nos ha invadido entre las luces de la modernidad. Todo se junta en la línea del horizonte. Un gran paréntesis se ha abierto, la naturaleza debe esperar. Hemos dado un manotazo a las esperanzas de futuro, hemos oscurecido incluso la noche.