El rupturismo en desescalada

A cuatro semanas de la cita con las urnas, todas las encuestas electorales coinciden en el enorme retroceso electoral para el 12-J de las denominadas fuerzas rupturistas, aquí bajo la denominación de Galicia en Común-Anova-Mareas, un largo nombre que podría reducirse a Podemos Galicia para entendernos mejor. No parece que el tiempo restante vaya a jugar a su favor. Todo apunta a que de primera fuerza de la oposición, como heredera principal de En Marea, pase a la última posición, con dudas de si logrará los cinco diputados para formar grupo parlamentario. La pugna a última hora de Marea Galeguista por hacerse con los bienes de la formación liderada por el políticamente extinto Villares les restará votos y moral, de la que no andan sobrados. La coalición que lidera Gómez-Reino tiene hoy, sin duda, peores perspectivas que en el pasado mes de abril, cuando no pudieron celebrarse los comicios.

Claro que puede llegar Tezanos y atribuirle mayoría absoluta a Feijóo, lo peor que podría pasarle al candidato popular, visto el nivel de acierto del CIS en sus últimas predicciones. Lo normal sería que le regale un buen pronóstico al PSOE, y todos tranquilos. En cualquier caso, dado el nivel de indecisión, que también recogen las encuestas, la incertidumbre sobre la evolución de la epidemia y los imprevistos de última hora, hacen que en un par de días todas las proyecciones de intención de voto salten por los aires. De hecho, en los comicios que se vienen celebrando en los últimos tiempos, al contrario que en décadas pasadas, hay cada vez más ciudadanos que esperan al último suspiro para decidirse.

El rupturismo en Galicia, y en aquellas partes de España en las que mantiene cierta presencia, está en proceso de desescalada. Como si del coronavirus se tratara, subió al principio de manera fulgurante, alcanzó el pico en 2016 y desde entonces la curva desciende sin pausa. Ahora, paradójicamente, resiste gracias al poder, un asidero transitorio. Y más cuando forman parte del Gobierno que peor gestionó, dentro del mundo occidental, la crisis sanitaria, con la desconfianza razonable de que no sepa hacerlo mejor ante las negras perspectivas económicas que vienen a continuación. Así lo estiman los organismos nacionales e internacionales en sus estudios. El panorama que se cierne sobre España sos palabras mayores.

El asalto a los cielos o el sí se puede, que de la mano de Beiras en Galicia prometían para los parias de esta tierra, pasó a mejor vida. La pérdida de confianza hacia el rupturismo tiene mucho que ver con los comportamientos de sus líderes. La purga despiadada de disidentes y el disfrute de una vivienda para ricos en las primeras estribaciones de la sierra madrileña, el sueño pequeño burgués de la clase media de la capital, no encajan entre los valores tradicionales de la izquierda. Y menos cuando los beneficiados son los que se decían defensores de los sintecho. Si añadimos unos ingresos de la pareja Iglesias-Montero superiores a 12.000 euros mensuales, procedentes del erario público, es fácil entender el malestar entre su electorado más exigente. Salvando distancias de tiempo y lugar, nos recuerdan a los Perón, Domingo y Evita, otra contradictoria pareja política. El casoplón y un salario de esa categoría son aspiración legítima de cualquier persona, pero no sorprenderá a nadie el coste político si los protagonistas son quienes se erigen en principales valedores de los descamisados.

Podemos Galicia redujo en un lustro su presencia en el Congreso de los Diputados a la tercera parte . De seis escaños que logró en 2016 bajó a dos en la actualidad, La misma tendencia asoma el 12 de julio en Galicia, que podría agravarse por el fenómeno del voto útil, con beneficio colateral para BNG y PSOE. Caballero podrá, en el peor de los casos, hacer valor su jefatura de la oposición, además de un incremento de escaños. No es poco para la primera vez, después de que en la anterior no saliera ni diputado. Pontón recogerá el desencanto de numerosos electores con Podemos, pero el entreguismo a Sánchez en lo que va de legislatura está diluyendo sus señas de identidad. El discurso propio y diferenciado que caracterizaba al BNG pierde fuelle.

¿Que votarán los gallegos el 12-J? En primer lugar la gestión de la crisis sanitaria y al mismo tiempo la confianza que ofrecen los candidatos para la recuperación económica. Hoy por hoy, Feijóo lleva ventaja.