El salario mínimo y otras trifulcas

LO cuenta algún que otro ministro al que se le nota en el gesto, y sobre todo en el tono, la decepción y la necesidad de desahogo. Ni una palabra contra el presidente, así que niegan que sea Pablo Iglesias el que lleve la voz cantante en el seno del Gobierno de coalición. Admiten sin embargo que hay tensiones en el Ejecutivo porque el vicepresidente segundo y su grupo de ministros presentan una y otra vez proyectos de fuerte carga social que callan las voces de los votantes a los que no gusta un pelo la transformación ideológica y sobre todo personal de Iglesias y Montero –ay, Galapagar; ay la colocación de parejas y amigos con magníficos salarios–, pero que en la mayoría de los casos son de imposible cumplimiento.

Imposible cumplimiento porque las arcas del Estado están temblando, y además no hay gran empresa, mediana o pequeña, que no esté sufriendo las consecuencias de la grave crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus y no saben si sobrevivirán. Si el Gobierno se somete a las exigencias de Pablo Iglesias, no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. O de reabrir, aunque son cada vez menos las que acarician esa idea: los hechos son tozudos y no ven síntomas de recuperación.

Iglesias no propone iniciativas, las exige. Lo que provoca tensiones que se vienen contando desde hace meses. En el entorno de la vicepresidenta Nadia Calviño explican que les gustaría incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero hoy por hoy es inviable porque las cifras de empleo quedarían temblando. Cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que maneja informes que aseguran lo contrario, dicen que quieren ver esos informes; porque es cierto que a mayor salario más consumo, pero en estos momentos de crisis por la pandemia, con centenares de miles de negocios cerrados y millones de familias dependiendo de ERE y ERTE que no son eternos y ni alcanzan para subsistir, no hay empresa que se plantee la reapertura si se incrementa el SMI.

El diálogo social existe, pero cosa distinta es que se concrete en acuerdos entre gobierno, sindicatos y empresarios. Ha ocurrido en multitud de ocasiones a lo largo de los años, pero no con una pandemia que ha llevado a una crisis sin precedentes y con un Gobierno que no defiende un proyecto que respalde unánimemente el Ejecutivo. Las diferencias no solo existen entre los miembros de Podemos y los del PSOE en el Gabinete, sino que empiezan a advertirse brechas también en la unidad de los ministros socialistas.

Brechas que han coincidido con la percepción de que Pablo Iglesias impone su criterio más de lo deseable porque para Sánchez es prioritaria la estabilidad del Gobierno por encima de cualquier otro objetivo. Y algunos ministros que solo aspiran a no perder el cargo, se ponen de perfil a la espera de conocer cómo respira el presidente. Que es lo que fortalece la posición del vicepresidente segundo, que dicen que sonríe con gesto prepotente cuando Calviño le planta cara en los Consejos de los martes.