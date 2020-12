El “Septimino en Mi b M. Op.20” y la “Serenata para flauta, violín y viola en Re M. Op. 25 “ de Beethoven, en “Metáforas do silencio”

Con fortuna alcanza su cometido el ciclo “Metáforas do silencio”, dedicado al “250 Aniversario del nacimiento de Beethoven”, con la sesión en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, en un concierto que nos ofrecerán el profesorado y alumnos de la “USC”. Dos obras comenzando por la menos común “Serenata para flauta, violín y viola, en Re M. Op. 25”, composición que recuperaba el buen talante de un género como el divertimento claramente mundano, en su observación al pasado dieciochesco y cuando el autor contaba con 31 años, Era lo que permanecía de las influencias mozartianas a las que no quería renunciar y cuyo modelo encontraremos posiblemente en la “K.563”. Una poco disimulada percepción de las formas ligeras, a las que Beethoven dará su propia visión. La “Serenata Op. 25”, fiel a ciertos patrones reconocibles, supone la sucesión de los típicos movimientos de aquella serenata clásica y la alternancia de los episodios. Un estimulante ejercicio de soluciones, pues, que se traduce en el cuidado de lo que es una fantasía, imaginativa y delicada, que sabe desarrollarse con natural frescura, en la que la palabra definitiva se la quedan la voz de la flauta.

Entre aspectos imbricados de la serenata, aparecen una entrada estilizada, afín a las marchas de que se cultivaban en las antiguas serenatas, y que quedará como unos de los descubrimientos instrumentales más halagadores del Beethoven de juventud. El “ Tempo ordinario d´un minué” no renuncia a su maestro F.J.Haydn, en el que precisamente la flauta impone sus argumentos de primacía, al que sigue un “Allegro molto” y un “Andante con variazini”, camino del “Allegro vivace e disinvolto”, un rondó que se expresa como un desbordante entusiasmo arrebatado. Se mantienen los problemas sobre la datación exacta, que la posteridad contribuirá a complicar. En carta a su amigo el médico Franz Wegeler acabará confesando: “Debo decir sinceramente que llevo una vida muy feliz: desde hace dos años evito casi toda compañía porque no me es posible decir a la gente que estoy sordo. Si me dedicara a otra disciplina, bueno, paciencia; pero en mi caso es una condición espantosa.”

El “Septimino para instrumentos de cuerda y viento, en Mi b M.”, obra de ese periodo, está dedicado a la emperatriz María Teresa, para ser estrenado en una velada privada, antes de darse a conocer en el Palacio del príncipe Schwarzenberg y probar la primera ejecución púbica en el National Hoftheater Wien, acompañando a la “Primera Sinfonía”. Estilísticamente, encuadra como pieza de concierto con la “Serenata Op. 25”, así que disfrutaremos de una sesión que nos muestre el lado amable del músico. Seis movimientos que transcurren con gracia desde el “Adagio” al “Andante con moto alla Marcia, Presto”, una serie de piezas perfectamente equilibradas producto de una inventiva ingeniosa, muy a tono con las exigencias del público vienés. En un comentario reciente, publicado en un suplemento cultural, Cibrán Sierra, miembro del “Cuarteto Quiroga” y catedrático en la Universidad de Salzburgo, describiría la situación personal del “Divino Sordo”, mientras se entregaba a brillantes interpretaciones al piano, y se hacía valer como compositor visto con recelo por sus excesos. Obligado a que su música tuviese salida mercantil, capeó el temporal como pudo, componiendo a veces con clara orientación comercial, Su “Septeto Op. 20”, por ejemplo, fue su obra de más éxito en su vida, aunque él, íntimamente, la despreciaba.

Los Massin detallan sobre la obra, resumiendo que casa con la forma antigua del divertimento en sus seis movimientos. Acogido calurosamente por el público, como lo indicaban textos propios enviados a su editor, poco después y en otra opinión de su firma, dirá a sus amigos: “Hay en él mucha imaginación, pero poco arte” y para mayor abundamiento, confirmará también: “En esta época yo no sabía componer. Ahora creo que sé”. El “minueto” se encuentra en la “Sonata Op.49 nº 2” (todavía inédita en la época de la aparición del “Sptimino”), pero el tratamiento de la melodía es muy diferente en las dos obras. El tema de la variaciones del “Andante”, se ha obtenido de un canto de bateleros renanos: “Ach Schiffer, lieber Schiffer” (“!Ah batelero, querido batelero¡”) A menos, pero esto es menos probable, que el canto de los bateleros no provenga de la melodía beethoveniana. Una obra en lo orgánico, para violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, trompa y fagot, que le dará más de un quebradero de cabeza a la hora de publicarlo, siempre en litigios con su editor Hoffmeister, el mismo de la “Primera sinfonía Op. 21” . En una de sus misivas confidenciales, no renunciará en una carta escrita en 22 de abril, de 1801, en proponer: “A la vista del uso corriente, se podrían transcribir los tres instrumentos de viento, a saber: fagot, clarinete y trompa, y todavía un violín, una viola y un violonchelo...”