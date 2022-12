El show de Padrique

NO soy muy seguidor de ‘streamers’ ni ‘influencers’, salvo alguna cosa, será por la edad. Me considero bastante tecnológico y pantallero, más de lo que debería, seguro, y eso me redime. Pero no soy muy de aguantar peroratas ni homilías, casi de cualquier tipo, aunque las respeto y tal. Hoy todos podemos tener esos quince minutos de fama que decía Andy Warhol (era él, ¿no?), incluso, si me apuras, media hora, tres cuartos de hora, un par de días, medio mesecito.

Quizás la fama se ha democratizado un tanto, con las redes sociales y por ahí, aunque sea una fama restringida, en muchas ocasiones. Fabulamos con que hablamos para el mundo, creemos que el mundo nos escucha y nos mira, cuando subimos la foto del menú, o una frase de esas tan temibles, que intentan resumir la vida, o al menos el fin de semana, como por ejemplo “conseguirás lo que te propongas si lo intentas lo suficiente”, y en este plan.

Pero no. Es una fama un poco doméstica, aunque mola más que el conocimiento meramente vecinal, también llamado conocimiento de rellano. Hay quien se vuelve viral, por lo que sea, no necesariamente por la profundidad de su parlamento, oh no, sino porque así lo decide la peña conectada, y tal vez eso sea profundamente democrático, no sé. Lo mismo que hay ‘haters’, esa palabra, también hay seguidores inquebrantables, gente dispuesta a dar un ‘like’ con generosidad guapa, a dar positivos, como en el cole.

Alguien me dice que un ‘streamer’ puede ser como el que discurseaba en el foro, o en el ágora, así que menos lobos. Que está bien que la gente tenga su micrófono y su pantalla, de tal forma que algunos han llegado a petarlo, a ser, ya digo, virales a tope por el mundo, sabiendo por qué o sin saberlo. Esto es así. Ni la audiencia ni la cantidad de seguidores aseguran nada, pero a los anunciantes sí les interesa, claro. Hay cosas que se miden por la cantidad y hay cosas que se miden por la calidad. Y con mucha suerte, coinciden.

Ahora hay gran movida (es un decir) porque el seleccionador de fútbol de España, Luis Enrique, se ha metido a ‘streamer’, en lo de Twitch. Creo que el número de seguidores se acerca al millón en apenas unos días, pero no me puedo levantar ahora a mirarlo. Sus mejores momentos los repiten en ‘El club del Mundial’, en Movistar, y supongo que alcanzan eco memorable en las redes. Luis Enrique, al que apodan Padrique, parece que tiene maneras como comunicólogo, más de las que se podrían sospechar si sólo partimos de sus ruedas de prensa. Su directo en Twitch es como el envés de su diálogo con los periodistas, que no siempre acababa como un lecho de rosas. Porque Luis Enrique puede ser áspero y vacilón, si quiere, o críptico, y por supuesto crítico. Famoso por el ‘tiki taka’, en las respuestas practica el juego directo.

Creo que se ha encontrado a sí mismo como ‘streamer’: parece una liberación para él. Tanto mejor. Al estar más suelto, dice más cosas. Por lo que veo, el ‘streamerismo’ lleva a hablar prácticamente de todo. Por ejemplo, habló de los huevos que se comía de una sentada y eso desembocó en un hilo nutricional, digamos. Pero es verdad que habla mayormente de fútbol, aunque a su manera. Dicen que la prensa se ha podido sentir puenteada (quizás LE guarda sus ‘hits’ para el directo y dejara lo consabido para las ruedas de prensa). Puede ser. Hay políticos con la misma tendencia: largan más en la red, o en sus cosas, que en un canutazo. Sensación de vivir.