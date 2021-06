El siglo de las luces

A PESAR de todos los pesares, la pandemia ha demostrado que podemos remar en la misma dirección, incluso en aguas turbulentas. No hablo tanto de los políticos como de la gente del común. El virus descolocó el presente, nos recordó otras epidemias, nos recordó también que ni somos invulnerables ni indestructibles, como la modernidad publicitaria siempre quiere mostrar. Ni somos dioses ni falta que nos hace.

No pretendo sacar una moraleja, pero me alegra que hayamos perdido esa arrogancia, ese toque de superioridad que la especie siempre ha demostrado, con los resultados evidentes. La pandemia ha podido estar mejor o peor gestionada, pero ha colocado en primer lugar a la ciencia y a los científicos, y eso me produce una gran alegría. En medio del ruido y la furia, la ciencia surge como el único seguro ante el futuro, como la única defensa verdadera ante la incertidumbre.

Sánchez nos pidió resiliencia, esa palabra, para resistir los olímpicos embates. Creo que la gente ha tenido eso y mucho más, pero ahora, cuando la pandemia empieza a remitir, o eso parece, y la vacunación avanza, comienza a aflorar con más fuerza la lucha de contrarios, el enfrentamiento a saco, la polarización y el desacuerdo. No es que todo eso hubiera desaparecido, pero estábamos en otra cosa, y aún estamos.

Tengo la sensación de que en cuanto se abre la espita de la normalidad surgen otra vez los males tradicionales. Olvidamos cómo se viene la muerte tan callando, que decía Jorge Manrique, nos enredamos en las cosas banales. Perdemos el culo por un buen desacuerdo a cara de perro, y de vez en cuando el alma de Machado vuelve a visitarnos, y también cruza errante la sombra de Caín.

Comprendo que es fácil caer en los métodos de la política contemporánea, gravemente afectada del mal de la propaganda, las redes sociales y cierto afán por enseñar doctrina. El ciudadano termina abrazando esa cotidianeidad desabrida y maniquea. No debería hacerlo, porque es hacerle el juego a una estrategia envolvente y cerril. Nos quieren simples ante las lindas pantallas. La democracia demanda profundidad, no sólo a los políticos, que deberían aplicarse a ello cuanto antes, sino a los gobernados. La política parece en horas bajas, pero esa falta de empaque también dice algo de nosotros.

La salida hacia el verano, con mucha peña vacunada, promete sol y buenos alimentos, pero al tiempo regresa la alta baja política de los garrotazos. Y la gente se ve paganini de múltiples facturas, como la de la luz, y demás daños colaterales de la economía que trajo la pandemia. No hay tregua, o sea.

Pero hay grandes cosas en marcha. Errejón acierta cuando identifica el futuro con lo verde y el cuidado de la salud mental. Biden acaba de suspender las prospecciones petrolíferas en Alaska. La ciencia avanza que es una barbaridad, como han demostrado las vacunas y lo que venga en breve.

Necesitamos una Ilustración postpandemia. Un siglo de las

luces. No de la luz eléctrica,

quiero decir, sino de la que pa-

rece que pedía Goethe en el le-cho de muerte. Aunque algunos creen que sólo quería que subieran la persiana.