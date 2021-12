El sofá y la tele se divorcian

COMO en nuestra vida ahora están todas las pantallas encendidas, arrojando sus fragmentos de realidad que son, tantas veces, fragmentos de apocalipsis, puros meteoritos, uno no sabe bien a qué carta de ajuste quedarse, quiero decir, a qué canal atender, y en qué formato.

Supongo que la gente de mi edad, que vimos mucha televisión (razones profesionales aparte), que nacimos con aquel blanco y negro (y no sólo en la pantalla), y crecimos hasta llenarnos de color, seguimos representando el lado tradicional, somos espectadores con solera, tal vez lo aguantamos todo. Entendemos la televisión como un electrodoméstico de sofá. Nos estamos convirtiendo en una rareza. Tal vez vemos la televisión como abuelos, como unos tipos con una tisana humeante que ya no esperan nada de la programación, sino un ‘First dates’ más.

Puede que la televisión no haya envejecido, pero sí la forma habitual de verla. No es tanto por estética, sino más bien por la evolución de la tecnología. Yo lo vivo en casa. Mis hijos apenas pueden ser arrastrados hasta el sofá, por más que les prometas lo mejor de la NBA comprimido (mejor, comprimido). O un programón de algo, no sé. No existe esa cultura (o esa incultura, lo acepto) de ponerse a ello, ese afán de aguardar, de tragarse el “volvemos en siete minutos” varias veces en dos horas, que es un hermoso acto de devoción catódica.

Entonces, cuando me siento ante la pantalla a la antigua, con expectativas, con la programación en la mano, con una taza de algo, con el mando a distancia de la televisión, pero a poca distancia de mí, me siento observado, o fabulo con ello, como un dinosaurio a la espera del último meteorito, como una especie en extinción que pronto será devorado por los nuevos presentadores con rayos X en los ojos, o algo así. Sin embargo, todavía hay programas para nosotros, los dinosaurios. Vivimos la última era del sofá como adosado catódico. Esto se acaba, como se acaban tantas cosas.

Las pantallas son ya múltiples y si Pedro J. decía el otro día que todos llevamos una rotativa en el bolsillo, lo cierto es que llevamos un cine, y una sala de conciertos, y cuentos para no dormir, y también para dormir. Hay presentadores alternativos (no sé cómo llamarlos) que salen en las parrillas más o menos convencionales, como es el caso de Broncano. Aunque en parrilla de pago, aparecía tras Buenafuente (que se ha ido no sé dónde), un ‘spin off’ surreal, de guion previsible por lo imprevisible, y como de decorado comprado en Wallapop. Viéndolo (lo he hecho muchas veces, lo confieso) me sentía un infiltrado, el maduro que se mete en la pista de jovenzanos con una petaca de 3 en 1 para las caderas.

Sus no-entrevistas no son mi tipo (aunque me río a ratos), pero comprendo que se trata de romper con lo habitual y ya no está Soler Serrano para tener que explicárselo. Si quieres una entrevista, vete a lo convencional. Vete al sofá. Aquí tenían sofá, pero a su pesar. Desmadres míticos en plató fueron los de Arrabal, aquella noche, o alguna cosa de Gurruchaga en Navidad. Pero Broncano sabe que puede convertirse en tradicional, en clásico, si no lo es ya. La televisión no es que devore a sus hijos, es que los quiere suyos.

Con todo, lo intergeneracional funciona más de lo que parece. Resines (espero que mejore rápido) dio grandes momentos a Broncano. Raphael es tan clásico como icono de la modernidad. Arguiñano y Broncano no son necesariamente dos maneras opuestas de hacer humor.

Por supuesto, de YouTube a Twitch, hay otra televisión que crece mientras el electrodoméstico sigue a lo suyo. Pero, al final, todo nace del viejo fulgor.