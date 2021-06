El sombrero de Theodore Roosevelt

SIRVIÉNDOSE del viejo Rivers, cuenta Thomas Wolfe, en el relato del mismo nombre, que “a Ted (Roosevelt) le bastaba con entrar en una sala y quitarse el sombrero para apoderarse del lugar”. A través de apenas una linea, en la que se conjugan dos acciones extremadamente simples, como son las de entrar en una sala y quitarse el sombrero, Wolfe retrata el carisma del que gozaba Roosevelt para hacerse con una audiencia, reflejo, a su vez, del respeto que irradiaba y de la dignidad que poseía.

Es cierto que si analizamos su figura de acuerdo con el canon de corrección política imperante, el resultado posiblemente no sea el mismo, pero este análisis, como tantos otros al uso, no es a mi juicio históricamente relevante, de ahí que esas cualidades de respeto y dignidad, necesarias para cualquier político que se precie, continúen siendo un referente tan importante ahora como lo fueron entonces.

Pues bien, el reciente desplazamiento de Pedro Sánchez a Bruselas no me parece que haya sido, a juzgar por la fugacidad de su encuentro con Joe Biden y por los resultados del mismo, una buena oportunidad para aumentar su respeto y dignidad, ya sea personal o institucional. No sé quién es el responsable de una agenda que ha sido un auténtico despropósito, ni tampoco, ante semejante ridículo, quién ha tratado de recomponerla diciendo que en realidad no hubo uno, sino dos encuentros, ninguno de los cuales, por cierto, fue objeto de reconocimiento oficial por parte norteamericana.

Las fotos muestran, en un caso, a Pedro Sánchez caminando al lado de un Joe Biden con la mirada perdida, ajeno al supuesto interés de Pedro Sánchez por compartir con él asuntos de suma trascendencia bilateral o multilateral; y, en otro, a Pedro Sánchez posando marginalmente entre líderes occidentales, mímesis de nuestra propia marginalidad internacional.

A esta falta de peso internacional no es ajena una política exterior caracterizada por numerosas carencias y contradicciones que no han pasado desapercibidas a nuestros socios, y de las cuales éstos han sabido sacar las correspondientes consecuencias: entre aquéllas, la falta de una definición clara, coherente y realista de nuestros intereses, casi siempre supeditados a unos principios que los sobrepasan en ambigüedad, incongruencia y utopía; entre éstas, la inconsistencia constituida por una supuesta defensa de los derechos humanos que no se compadece con el apoyo directo o indirecto a determinados regímenes que, de distinguirse por algo, lo hacen justamente por una violación sistemática de los mismos. Estas carencias y contradicciones son, precisamente, el reverso de lo que Arancha González Laya dijo en su día que iba a hacer: “Una política (exterior) del paso a paso, de la sobriedad, de la dignidad”, y que no ha hecho.

En este contexto de respeto y dignidad no pueden pasarse por alto una vez más los argumentos de Pedro Sánchez a la hora de conceder unos indultos que parecen inevitables, pese a las advertencias del Tribunal Supremo sobre el particular. Y no pueden pasarse por alto porque, como dijo Stefan Zweig en Castellio contra Calvino,“jamás lo necesario se ha dicho demasiado a menudo”, de ahí que sea preciso reiterarlo: no puede haber “magnanimidad” para los que contravienen la constitución, incumplen las sentencias judiciales y conculcan los derechos ajenos, y para los que, recurriendo a dicho subterfugio, pretenden desnaturalizar la gravedad de los hechos citados mediante los eufemismos de “conveniencia pública”, “beneficio social” o “diálogo político”, pues tarde o temprano nos volverán a llevar al mismo punto de partida.

Lo que debe haber es “dignidad”, una dignidad ejemplarizante en el propio desempeño de su cargo por parte de Pedro Sánchez, empezando por el estricto cumplimiento de nuestra ley de leyes, que se comprometió a guardar y hacer guardar en su acto de toma de posesión, y que, la verdad, ha hecho –y sigue haciendo– de forma errática. En lugar de construir su cargo desde esa dignidad, parece que lo que está haciendo es una deconstrucción sistemática del mismo, programada, acelerada, inexorable, arrastrando, con esta deconstrucción, la del propio sistema.

No sé si es posible que algún día, consciente de ello, pueda dar marcha atrás y ganarse, al hacerlo, un sombrero como el de Theodore Rooselvet, sinónimo a estos efectos de un respeto y una dignidad necesarios y urgentes. Si es así, tal vez encuentre a un Thomas Wolfe que pueda dar fe de ello y lo registre en unas páginas tan brillantes como las escritas por éste.