El suplicio como espectáculo

Si le preguntamos a alguien

cuál de los cinco sentidos es el más importante, nos dirá que el de la vista. Y es que instintivamente asociamos ver con conocer: “vemos las cosas claras”, o “las tenemos claras”, pero no decimos que las oímos o las olemos. Sabemos que un animal que pierde su visión casi seguro que no podrá sobrevivir, y la imagen de los ciegos va siempre unida a la idea de inseguridad e impotencia, como cuando decimos que “vamos a tientas”. Podemos ver el cielo, la tierra y la naturaleza, pero es fundamental ver a las personas, como cuando decimos “tengo ganas de verte”. La visión de los demás es la forma básica del contacto social, quedando relegado el contacto físico directo solo para algunos tipos de relaciones muy personales, como las de las madres con los hijos o las de los miembros de una pareja.

Cuando nos vemos cara a cara establecemos ese tipo de relación especial que es la de yo-tú, mientras que cuando contemplamos a personas que no nos son próximas las llamamos con los pronombres él, ella, ellos, y pasamos a considerarlas un poco como objetos. No es lo mismo decir tú, o llamarte por tu nombre, que decir “ahí llega alguien”, o “¿quién es ese?”, y ya no digamos “quién ese tipo, o ese individuo”. Cuando observamos a las personas como objetos es cuando las convertimos en cosas y las vemos como meras imágenes o espectáculos.

Para un forense un cadáver no es una persona, sino un cuerpo a estudiar; de la misma manera que para un cirujano una herida o un hígado son algo que hay que curar, u operar. Si los médicos pensasen siempre que cada paciente es una persona irrepetible, quizás no pudiesen ejercer su profesión con la objetividad necesaria, lo que acabaría perjudicando al paciente, porque, aunque la compasión y la empatía sean imprescindibles, por sí mismas no curan más que algunos males psíquicos.

Un empresario suele considerar a sus empleados como trabajadores sin más. Para él uno es intercambiable por otro, siempre y cuando cumpla una función, y lo mismo le pasa al comerciante con el cliente, al político con los votantes, y ya no digamos a los militares con los soldados en el caso de una guerra. En la guerra, decía Tolstoi en Guerra y Paz, los generales ven las batallas como movimientos en un mapa, o movilizaciones de masas en un campo de batalla lejano, pero no como una sangrienta carnicería formada por cuerpos heridos o destrozados, por gritos de dolor, y por escenas dantescas de destrucción, miedo o pánico. Para el general lo que importa en la batalla es su planificación, su desarrollo y su resultado, que intentará le sea favorable utilizando todos los medios de que dispone y sus conocimientos de estrategia y táctica.

Las batallas son espectáculos de dolor, pero también lo han sido de honor y hazañas, y no en vano casi todas las literaturas comienzan con la épica, que es el género que canta las hazañas de los soldados y sus muertes supuestamente gloriosas. Las escenas de batalla forman lo esencial de los libros de historia y también aparecen representadas en la pintura; siendo honrados los muertos en la guerra con la escultura y los monumentos.

La violencia bélica es uno de los grandes espectáculos de la historia de la civilización, y lo sigue siendo en el cine, la televisión y los videojuegos. La violencia es parte del mundo de las competiciones, que pueden ser deportivas y no cruentas, o también cruentas, como ocurre en el caso del boxeo, la lucha, y ya no digamos los torneos medievales, los duelos o los combates de gladiadores de Roma, en los que se mataban animales, pero también luchadores entre sí, razón por la cual fueron criticados por los cristianos, que creían que la muerte no podía ser un espectáculo o una diversión, como fueron las muertes en el propio circo de algunos de sus mártires.

El sufrimiento ajeno puede ser un espectáculo que place al espectador. Las ejecuciones por el fuego, la espada, el hacha o la rueda fueron espectáculos públicos que eran parte del entretenimiento. Es curioso ver en la historia de la ginecología cómo los médicos recomiendan que las embarazadas no acudan a ellos, pues las emociones fuertes pueden alterar el desarrollo del feto. Las ejecuciones eran espectáculos coreados, unas veces a favor del verdugo y la autoridad y otras a favor del reo, que podía aparecer como un héroe desafiando a los verdugos con sus gestos de desprecio, o con sus insultos, consiguiendo en algunos casos el apoyo del público, que se lo llevaba del cadalso.

Hasta el siglo XIX se creía que beber la sangre caliente de los criminales decapitados era una cura eficaz para la epilepsia, y por eso se acudía al cadalso para recogerla o comprársela a los verdugos. Aún tenemos descripciones de estas escenas en la Alemania de Goethe, Beethoven y Kant. Los cadáveres de los ahorcados se dejaban al aire, para que su descomposición sirviese de lección en lugares que se situaban normalmente en las afueras de las ciudades. Da la impresión de que hasta no hace mucho la gente no tenía compasión de los demás. Esto solo es cierto a medias. En primer lugar porque el sufrimiento de los condenados, los pobres y los más miserables, que podían estar muriéndose de hambre a la vista de todos, se consideraba como parte del orden social. Y en segundo lugar porque se suponía que todo el mundo debía soportar el dolor hasta unos umbrales hoy insólitos, en esos mundos en los que los únicos analgésicos eran los opiáceos, y que desconocía la anestesia.

Hoy pensamos que no hay por qué soportar el dolor, y que debemos mostrar compasión por el sufrimiento de los demás. Y en ello sin duda hemos progresado. Sin embargo en el cine y la televisión los argumentos que producen mayor placer son los crímenes de todo tipo y su investigación, los combates, las luchas, las guerras, las destrucciones y las catástrofes. Las vemos con tanta frecuencia que cuando ocurren de verdad no nos impresionamos, porque en el mundo digital en el que vivimos todo son imágenes que se suceden a la velocidad del rayo.

Las imágenes más duras de las realidades más salvajes casi no captan nuestra atención, porque pronto son sustituidas por otras similares. Y además nos parecen siempre lejanas e irreales. Podemos ver matanzas en el Yemen, Darfur o Afganistán, pero son solo planos montados en un reportaje. Ni oímos los gritos de los que sufren, ni sobre todo, somos capaces de oler cadáveres descompuestos, heces y desperdicios en podredumbre, ni el olor de la suciedad de los cuerpos malnutridos y maltratados. No somos capaces de oler el olor de los humanos en nuestras casa limpias y tratadas con ambientador.

Vivimos en un mundo cada vez más violento en la política, los conflictos armados, las guerras y la violencia sexual. La pobreza y la desigualdad crecen de un modo estrepitoso, también en nuestro país, pero parece que solo le importa a los que la sufren y a las personas y organizaciones que les prestan directamente ayuda, por ser empleados públicos, cooperantes o miembros de organizaciones religiosas. A todos los demás parece que eso les da igual. Saben que en el pasado hubo crisis económicas gravísimas, pero piensan que a nosotros no nos van a tocar porque ahora hay medios para controlarlas.

Lo mismo pasa con las grandes guerras: o son cosa del pasado o siempre ocurrirán muy lejos: en Yemen, Siria, Afganistán, Somalia o en Asia. La guerra es cosa de los demás. A nosotros no nos puede afectar porque somos ricos, civilizados y poderosos y por eso las guerras solo son espectáculos que no sabemos si son verdad, mentira o un montaje digital. De todos modos, aunque sean verdad, ¿por qué nos tienen que importar? No tenemos la culpa de que las haya, y que se busquen la vida y se las arreglen quienes estén atrapados en ellas. ¡Que hagan algo! Nos conformaremos con ver aparecer y difuminarse las imágenes de ellas de una semana para otra, cuando no de un día para otro.

La epidemia de Covid-19 en África, la India, muchos países sudamericanos, o Irán y el resto de Oriente Medio pasa muchas veces inadvertida, porque en esos países muchas veces no hay censos, los servicios sanitarios son básicos y ni siquiera se llegan a distinguir de qué han muerto los muertos, porque no hay estadísticas. En la India el Covid-19 alarmó a la población cuando ya no quedaba leña para quemar los cadáveres, al igual que en la Edad Media se decía que había llegado la peste porque no podían enterrar a los muertos.

En nuestro mundo convertido en espectáculo lo dramático de la nueva plaga son las consecuencias económicas que pueden hacernos volver a esa pobreza que es propia de los demás y alterar el ritmo de las vacaciones y la diversión, dos temas capitales del interés demagógico de unos políticos que, como muchos ciudadanos, solo ven lo que les conviene. Nos hemos convertido en idiotas morales, incapaces de ver más allá de nuestro narcisismo y de decir tonterías más allá del infinito a través de las redes. En ellas podemos ver cosas como que los talibanes, que son realmente unos bandoleros violentos y ladrones guiados por el fanatismo, se convierten en heroicos luchadores antiimperialistas y nacionalistas afganos, merecedores de las simpatías de los cretinos digitales incapaces de ver los datos de la ONU sobre ese país, y que creen que a ellos nada parecido les hubiera ocurrido. Lo habrían frenado con sus teléfonos móviles. Claro está.