El “T.A.C.”, dirigido por Diego García Rodríguez, abre las “Xornadas de Música Contemporánea”

Convocatoria de las “Xornadas de Música Cotemporánea”, con las ostensibles limitaciones y que inaugura el “Taller Atlántico Contemporáneo”, dirigido por Diego García Rodríguez en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, agrupación que recientemente conmemoró su vigésimo aniversario en una sesión abierta en la Finca Simeón, con las “Folk Songs, para siete instrumentos y mezzo”, de la que fue solista Patricia Silveria y una obra de encargo de Alfonso Morán, “Resoan sen o canto estes cantares”. Fieles a las “Xornadas”, nos ofrecieron en la cita del curso anterior, en el Teatro Principal, obras de Javier Arias Bal, David Cuevas, un estreno en versión dedicada al grupo y otras tres de Javier López de Guereña, dos en estreno. El “T.A.C” probaron como primera aventura con una obra de Mauricio Kagel, “Eine Brise”, para 111 ciclistas. Ideario de la línea a seguir, de la que vendrían “Vexations”, de E.Satie, para piano de cola y programada en el Faro de Fisterra, durante 18 horas ininterrumpidas. Curiosa apuesta fue el intercambio con “Siniestro Total”, con la “Suite Suicida. Land of Opportunity”, precisamente de López de Guereña. Se recuerdan las sesiones en el Gaiás de “Os seráns do TAC”, entre humor y gastronomía y los períodos como formación estable del Departamento de Música del “CGAC”.

Diego García Rodríguez, es también un respetado director lírico y en su aval, trabajos para el Teatro Real-“Hansel und Gretel”; “Rigoletto” y “Macbeth”, de Verdi; “Carmen”, en la Ópera Baltycka (Polonia), las colaboraciones con “Opus Lírica”, con títulos como “Il Barbieri di Siviglia” o “Rigoletto”. Buena impresión había dejado “la ópera de tres reales”, Kurt Weill y Bertold Brecht, con el “CDG” y con el estreno de “It makes no Difference...”, ópera de cámara del compositor Simone Spagnuolo, para el “Festival Tête a Tête”, de los Riverside Studio,de Londres y “Die Traumende Knaben”, melodrama del compositor Torsten Rasch, en Dartmoor (Inglaterra). Fue asistente de un “Don Carlo”, de Verdi, en el Teatro Real, el año pasado. Destaca también por sus colaboraciones con primeras orquestas entre las que aparecen la “Orchestra des Pays de Savoie”, la “Akademicka Orkestra Bydgoszcz” o la “Dartinton Festival O.”

Formación variable, estará integrado por Luis Soto- flautas-; Saul Canosa- clarinetes-; Nicasio Gradaille-piano-; J. Vicente Faus- percusión-; Pedro Rodríguez- violín y Álvaro Quintanilla-chelo-, para las tres obras elegidas. Un clásico por excelencia, John Cage, del que se toma el”Concerto for piano”. Sus investigaciones en el aria tímbrica, destacan por la conocida utilización del llamado piano “preparado”, recurso que altera las condiciones naturales del instrumento, produciendo con ello nuevas sonoridades. La ubicación libérrima de tales recursos, permite insinuar las posibilidades que el oyente acabará descubriendo. Cage, desde el planteamiento sociológico, decide que el concepto de concierto como tal resulta, en definitiva esclerosado, provocando una respuesta que resultará sorprendente. No es posible disociar las actitudes del artista, de la corriente de las músicas aleatorias. Un artista desde los comienzos, difícil de aprehensión.

Nicole Lizée estará por “Music for baby without organs”, avezada vanguardista a la hora de probar alternativas con videos MTV, la cultura rave, clásicos del cine desde Hitchcock a Staney Kubrick y las psicodelias pujantes de los años sesenta. Compuso por encargo para el “Kronos Quartet”, la “O.S. de San Francisco”, la “National Arts Centre O.”, la “Societé de Musique Contemporaine du Quebec”, la “Australian Art O.”, el “Gryphon Trio” y So Percussion y Eve Egoyan. Es miembro fundadora de “Civitella Ranieri Canada”, y recibió el “Lucas Artists Fellowshiprize”. Su obra “This will Not Be Televised”, fue considerada en 2008, como un acontecimiento del año. Los Hitchcock Studies”, se dieron a conocer en Polonia. Recibió el Premio Robert Fleming del “Canada Council for the Arts”, en 2002 y fue compositora residente del Festival of Music on Main, entre 2016/8. La obra anunciada es de 2011, año en el que también compuso “Cathedral Mountain” y “Death to Kosmiche, encargo del “Kronos Quartet”.

Frederick Anthony Rzewski, natural de Massachusetts, añade “Pocket Symphony”, del año 2000. Músico que fue alumno de Roger Sessions, Walter Piston y Milton Babbit. Se trasladó a Italia para ampliar con Luigi Dallapiccolla, comenzando su carrera como pianista, antes de fundar “Musica Elletronica Viva”, con el que realizó fundamentales trabajos en cd. Destacaba la colaboración de un colectivo que improvisaría sobre músicas electrónicas. En 1977, fue profesor del Conservatoire Royal de Musique, de Lieja, puerta de apertura a Yale, Cincinnati o La Haya. Es artista comprometido con causas sociales con resultados como “The People United Will Never Be Defeated”, partiendo de la canción de Sergio Ortega, “El pueblo unido, jamás será vencido”, popularizada por “Quilapayún”, o “Coming togheter”, sobre cartas de un presidiario de Attica (New York). Como intérprete grabó el “Klavierstuck X”, de Karl Heinz Stockhausen y obras a medias con Henri Pousseur.

Para mañana y en As Praterías- 19´30 h.-, la Banda Municipal en una propuesta firmada por Juan López “FAP”, bajo la dirección de Casiano Mouriño Maquieira, partiendo del himno gallego de Pascual Veiga, para un trabajo en el que grupos de intérpretes se encaran con otros, provocando una serie de variaciones con la intención de sorprender a los oyentes Un género de coreografía en el espacio, tal cual se anuncia, que intenta sustraer la secuencia de su literalidad, para convertirla en un estereotipo reflejado en el propio oyente, apelando a la memoria colectiva. Lo demás, es adoptar una actitud receptiva. Nos trasladaremos al Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, para asistir a la sesión de “Suono Suono”, es decir, “Shoping Souns”, propuestos por la saxofonista Sara Méndez y la pianista Caroline Bartomeu. En agenda: J. Burrows-“Hands”-; Karl Naegelen- “Le plainte du ney”-; Carolyn Chen-“Adagio”-; Giovanni Solima-“Alone”; Simon Stoen Andersen-“Next beside besides” y Pauline Oliveros-“Aproches and departures. Appearances end disappearances”