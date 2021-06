El ‘temazo’ de la factura de la luz

POR mucho que la vicepresidenta Calvo intente desviar nuestra atención, ya lo creo que el temazo es la hora a la que pueden las familias poner la lavadora, planchar, e incluso desarrollar otros trabajos que conlleven el uso de la electricidad. Es cierto que queda mucho por hacer en el reparto de las tareas del hogar, y también que en numerosos hogares éstas recaen todavía de forma mayoritaria en las mujeres. Pero el comentario conlleva dar por sentado que sigue siendo una práctica generalizada la asignación a las mujeres de tareas como planchar o poner lavadoras, lo cual es injusto para aquellos hombres que hacen lo que les corresponde; esto es, ocuparse de las actividades domésticas en igualdad de condiciones que sus parejas.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera ha manifestado que ella no le recomendaría a su madre “levantarse a las dos de la madrugada a planchar”. No entendemos por qué no se ha referido a su padre, o no ha empleado, cuando menos, un lenguaje inclusivo, si el temazo es, como dice su compañera de Ejecutivo, una preocupación por cuestiones de género. En todo caso, debería saber Ribera que no se trata de lo que ella recomiende hacer o no a sus padres. La clave es saber si las familias medias españolas son capaces o no de afrontar los nuevos recibos.

Incluso para esas mujeres que cargan con unas tareas que deberían ser compartidas por los hombres, la preocupación sigue siendo el incremento de la tarifa de la luz. La desafortunada ironía de Carmen Calvo conlleva una imagen de la mujer despreocupada o, al menos, menos preocupada por la economía del hogar, cuando han sido siempre ellas las que más y mejor se han encargado de administrar el presupuesto familiar para alargarlo y lograr que llegase a fin de mes. Y es que, además de sus legítimas reivindicaciones de género, a las mujeres les duele tanto como a los hombres la subida del recibo de la luz y las nuevas tarifas horarias.

La sociedad española, acostumbrada a acudir al humor para sobrellevar las adversidades, ha reaccionado con memes, chistes y caricaturas sobre cómo reorganizar su vida cotidiana a fin de abaratar sus recibos. No olvidemos que a veces la ironía y el humor son reacciones terapéuticas ante la ansiedad que provocan ciertas ocurrencias y decisiones del Gobierno.

Causa perplejidad ver que, cuando los hogares españoles están empezando a salir de esta terrible crisis económica y sanitaria, se nos recomiende ahora que reorganicemos nuestras actividades del hogar. No se trata sólo de lavar y planchar, sino de teletrabajar, cocinar, poner el lavavajillas y recargar dispositivos electrónicos, incluso los asociados al ocio de nuestros hijos. Así pues, las subidas de tensión, en todos los sentidos, están garantizadas.