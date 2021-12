El timo de las pensiones

EL Gobierno nos dice que las pensiones subirán el próximo año lo mismo que el coste de la vida. Es mentira. Los precios son ahora un 5,5 por ciento mayores que hace un año mientras que la nómina de los jubilados crecerá el 2,5 por ciento. La pérdida de poder adquisitivo es de 3 puntos. Los pensionistas serán, después de cobrar la paga, un 3 por ciento más pobres en enero de 2022 que un año antes. Y en los meses siguientes, ya veremos, pero todo apunta a que la inflación seguirá creciendo. Por de pronto, aquello de que el precio de la luz bajaría en la primavera ya ni Sánchez se atreve a recordarlo.

El método utilizado para aplicar el incremento –la media de los doce meses anteriores– es una engañifa que se utiliza para justificar, de forma tramposa, la intención de que no se dispare el gasto de la Seguridad Social. Si se explicara contando la verdad, con transparencia, lo podríamos asumir. Porque lo fundamental es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuestión difícil de asegurar aumentando el gasto un 5.5 por ciento, cuando en la caja solo quedan las telarañas.

Fue muy criticado el sistema ideado por el Gobierno de Rajoy, en el momento más grave de la crisis, cuando se estableció un incremento del 0,25 por ciento. Para hoy, con la inflación desbocada, evidentemente no servía, pero entonces los pensionistas ganaban poder adquisitivo porque los precios estaban congelados e incluso bajaban. Este colectivo fue, de hecho, el menos perjudicado por la gran recesión.

Los que perciben pensiones no contributivas o el ingreso mínimo vital recibirán medio punto más de incremento. También serán más pobres, claro, pero algo menos que quienes cotizaron. Choca el maltrato a los contribuyentes, cuya pensión mínima no tiene gran diferencia (menos de 300 euros) sobre los no cotizantes.

El señuelo que nos venden para lograr que traguemos consiste en prometer que cuando el IPC final sea menor que la media anual se tomará este último para el ejercicio siguiente. En primer lugar, solo bajaran los precios si hay recesión, y si así fuere, se volverá al método Rajoy. O cuando se produzca, quienes hoy gobiernan habrán pasado a mejor vida, civil por supuesto, y quien venga detrás que arree.

A la patronal, es obvio, la propuesta le parece excelente. El 2,5 por ciento queda fijado como tope de subida salarial para el próximo año. Los sindicatos también, porque sus dirigentes están encantados de transitar a diario por pasillos enmoquetados, asentarse en mullidos sillones y papelear en mesas de maderas nobles. Y los partidos que apoyan al Gobierno miran hacia otro lado, más ocupados en ondear banderas y delatar a quienes utilizan la lengua de Cervantes.

A la hora de decidir los aumentos salariales públicos, privados y pensiones debiera consultarse a las organizaciones de consumidores, pues nos representan a todos. No dudo de los datos del INE sobre incremento de precios, pero la sensación generalizada entre quienes hacen la compra, mujeres en su mayoría, es de que los precios de los productos básicos subieron más de ese 5,5 por ciento oficial. No solo la luz y los carburantes marcan récord. La alimentación, el vestido y la vivienda andan por las nubes.

En fin, acepto una subida en el 2,5 por ciento porque no se puede más. Pero no traten de engañar a nadie. Seremos más pobres, pero no más tontos.