DICEN los organismos internacionales y muchos expertos que nos espera un otoño y un invierno duros, tanto por la situación económica, como por la escasez de recursos como el gas o incluso el agua si no llueve. Se debate si nos acercamos o no a una desaceleración de la economía, o incluso a una recesión. Ya hemos comentado cómo, ante estas previsiones, el Ejecutivo impone decretos y anuncia medidas de contención que quizá sean necesarias, pero que deberían ser avaladas por los especialistas, así como consensuadas con las Comunidades Autónomas, con los distintos partidos políticos, y con los sectores afectados.

Parece ser éste, pues, un buen momento para concienciar a la población y a las familias de la importancia de un valor que se ha ido perdiendo, y que nos recuerdan nuestros mayores con la sabiduría que les aporta su experiencia. Me refiero a la cualidad del ahorro. Y no se trata únicamente del ahorro en términos económicos, que también, pues se sabe que son mayoría las familias que ni siquiera pueden llegar a fin de mes, y menos aún plantearse ahorrar. Eso sí; no estaría de más frenar ese consumismo desaforado que impera entre las clases pudientes, y que es un pésimo ejemplo y hasta causa frustración entre los menores en muchos hogares.

El valor del ahorro ha de hacerse extensivo a nuestro uso, y muchas veces abuso, de recursos como el agua, la electricidad, o el gas. Pero se echan de menos campañas de concienciación. Sin duda, resultarían más eficaces y mejor recibidas que los decretos por imposición. Al igual que hemos asumido la necesidad de mantener limpia la naturaleza, la importancia de reciclar y reducir el uso de plásticos, y los beneficios de ahorrar en papel, debemos acostumbrarnos a racionalizar el consumo de agua y energía en nuestros hogares y centros de trabajo. Se trata de gestos y prácticas en las que podemos y debemos participar todos de forma solidaria, y que han de formar parte de la educación de nuestros hijos. Dependiendo de la Comunidad en la que vivamos, de la presencia de niños o ancianos en nuestros hogares, e incluso del perfil y condiciones de nuestros trabajos, podremos enfatizar el ahorro de unos recursos u otros.

Frente al presentismo que prevalece en la actualidad, el ahorro conlleva una reflexión sobre el pasado y una proyección hacia el futuro, porque nos obliga a cuestionar prácticas como el despilfarro o el consumismo desmedido, y nos invita a planificar nuevas actitudes que hagan viable la vida y la convivencia social. También nos hace más solidarios; pues estamos hablando de racionar una serie de recursos que compartimos y de los que dependemos todos. Recuperar el valor del ahorro supondría, por tanto, combatir el individualismo y el egoísmo que se han instaurado en nuestra sociedad.