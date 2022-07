El verano, instrucciones de uso

EL verano siempre se ha visto como una liberación, como una desconexión, que se dice ahora. Ahítos de realidad, el tiempo de estío se dibuja como un no-lugar, un intento de crear un mundo aparte y personal que nos aparte de los dolores cotidianos, del exceso de normas y del ruido feroz.

Me parece una aspiración justa, pues, como decimos aquí a menudo, tenemos en nuestros cuerpos un exceso de actualidad, una saturación de imágenes y frases prefabricadas, y a veces uno se siente como si fuera un exceso de plomo, o de colesterol, o de cualquier otra sustancia dañina y peligrosa.

Por eso hay cada vez más invitaciones a suspender la realidad en verano. O, al menos, la realidad que nos perjudica. Eso era lo normal en la infancia, sobre todo para los que teníamos pueblo o habíamos nacido en él. Ni siquiera percibíamos el verano como algo distinto, salvo por el calor. Era una gozosa continuación, pero de pronto las tardes eran eternas y las noches tropicales permitían juegos casi hasta la madrugada, cuando, por fin, bajaba un poco la temperatura. La libertad (más aún en tiempos de dictadura) consistía en romper los límites del tiempo. Olvidarse del reloj y de los horarios, aunque eso causara algunas regañinas. Pocas veces nos aventuramos más allá de los límites conocidos. En los sesenta, incluso en los setenta, aún se viajaba poco.

Pienso en eso estos días de calor desbocado. La mentalidad moderna exige mucha atención, estar al día, sin saber si eso sirve para algo. Se recomienda la desconexión, pero al tiempo se critica que agosto sea, en este país, un mes prácticamente inhábil. Hay un desprestigio algo estúpido del hedonismo, incluso en dosis mínimas, una especie de censura moral de la holganza, que inmediatamente, también estúpidamente, de inmediato se identifica con los países del sur y con sus mentalidades. La simplificación también está en alza.

Sin embargo, este país vive en gran medida del turismo (países del norte, en busca del sol). Escucho que va a ser un año fantástico, que la gente, dicen, tiene muchas, muchas ganas de echarse a la calle. No siempre así se logra la desconexión, porque hay demasiadas personas que ya no quieren estar desconectadas, sobre todo aquellas que han nacido con la eclosión de las nuevas tecnologías. Perderse en un paraje sin atender al móvil se vende en ocasiones como un plus, como un pequeño milagro. Cada vez conozco más gente que se niega a contestar mensajes durante los fines de semana, porque poco a poco se está perdiendo ese territorio de libertad. Ahora todo es urgente, ya se sabe.

Las ansias de recuperar la calle, el campo, la playa, chocan con la persistencia de esa actualidad que no deja de anunciar, a cada paso, los muchos males del mundo. Por no hablar de las economías debilitadas, el precio de los combustibles, el alza de los precios. Todo se ha complicado cuando más necesitábamos liberarnos de las frustraciones acumuladas. El exceso de realidad es agotador, el ruido es ensordecedor, pero aún es peor la incertidumbre y el miedo a la llegada del otoño. Adoro el viaje, el conocimiento de los otros, pero quizás ha llegado el momento de detenerse, de gozar lo próximo, de volver a aquella sensación de los días eternos de verano de la infancia, aunque sé bien que esto último es imposible. Bastará con vaciar el contenido de los días, que se parecen a veces a almacenes de objetos inservibles y enseres rotos que ya ni reconocemos ni amamos.