LA TOURNÉE de Pedro Sánchez por los Estados Unidos ha producido un caudal de opiniones, sobre todo aquí (no tanto allí), y, como suele suceder, han sido de todo pelaje. En este tiempo de extremos, donde todo tiene que ser blanco o negro, algunos han dicho que la gira era más para visibilizar a Sánchez en el extranjero que otra cosa, y que además no se vio con Biden (ni siquiera unos segundos, como la última vez). Otros, en el lado opuesto, incluido el presidente, han defendido el viaje americano como una ocasión de presentar a los inversores las muchas posibilidades que ofrece España.

Como digo, en casi todo conviene ser cauto. La ciudadanía ya está muy harta de posiciones extremadas, tanto las de los apocalípticos, que ven mal todo lo que no hagan ellos, como las de los triunfalistas, que venden cualquier cosa como un éxito, utilizando la retórica propagandística que está tan de moda.

Indiscutiblemente, la gira estadounidense de Sánchez habrá tenido su grado de autocomplacencia, ese retratarse en los enclaves emblemáticos de lo que todavía se considera el centro del mundo, creo, salvo, sí, la Casa Blanca.

Cuando Mika Brzezinski le preguntó en la entrevista introducto-

ria para Morning Joe, que tuvo

con MSNBC, por qué no se había

incluido a Washington en la ruta, que es tanto como decir por qué no estaba incluida la visita presidencial, Sánchez, que no perdió la sonrisa ni un momento, dijo que estaba en una gira comercial, mayormente. Sí pa-rece que hubo contactos bilaterales en Washington, aunque a otros niveles. Pero es cierto que a veces sorprende que resulte tan difícil abrirse camino ante los líderes globales.

Bien, al menos Biden no parece dispuesto a seguir la línea de confrontación arancelaria que Trump blandía como uno de sus éxitos. Las guerras comerciales, el proteccionismo a ultranza, suelen tener efectos muy nocivos para todos, aunque se puedan vender como señuelo electoral populista. Que Sánchez haya intentado hacer valer las posibilidades de inversión en este país me parece bien. La agenda internacional necesita dinamizarse ya, eso está muy claro. Hemos tenido algunos problemas (Marruecos, por ejemplo), y un país de la Unión Europea no puede moverse exclusivamente en clave doméstica (y, además, lo doméstico aquí se complica y enreda una y otra vez). Sin duda, hay que impulsar más la proyección exterior.

No falta quien opina que la gira tenía más contenido para los ministros del ramo, pero que Sánchez ha querido tomar las riendas en primera persona. Biden tiene muchos asuntos locales que arreglar, y en lo internacional ya saben cuáles son sus prioridades del momento. Claro que hubiera estado bien esa vista presidencial, siempre que sea para algo más que una foto.

Pero no creo que sea un asunto baladí reunirse con Larry Fink de Blackrock, ni pensar en incrementar la colaboración cinematográfica en un momento de explosión de la industria a través de las series y del impacto de las plataformas (aunque ya fuimos un plató hollywoodiense en su día). Ni Sánchez es el primero ni será el último que viaje a Estados Unidos en busca de atención política global e inversiones: ahí están las hemerotecas. Que los medios locales nos hagan un caso limitado, es, también, lo habitual.