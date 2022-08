El viola Ashan Pillai y el pianista J.C.Cornelles: “Homenaje A Enrique Santiago”, en la Capilla del Hostal de los RR.CC.

Reconocimiento a quien fuera responsable de la Cátedra de Viola de los “Cursos U.I. de Música en Compostela”, en un sentido homenaje de quien ocupa esa plaza, Ashan Pillai, que estará acompañado por el pianista J.C.Cornelles, en la Capilla del Hostal de los RR.CC.- 20´00 h.-, el viola nativo de Srilanka, con nacionalidad británica, se formó en la Royal Ac. of Music, en la University of Suthern California y en la Juilliard School, teniendo como maestros a J. White, Karen Tuttle y Donald McInnes, antes de obtener galardones como los Int. de Tertis y Roma, o el Royal Overseas League, el Park Lane Group y recibir la denominación como miembro de la “English C.O.” y violista del Zukermann C.Players, en formación de quinteto, grabando para sellos de primera línea, en los que no falta repertorio español. Fue asistente de viola en la English C.O. entre 1995 yb 2000 y solista de la “Orquesta Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya”, mientras continuaba labores docentes con la ESMUC”, oficio que complementa con otros centros de formación como la Universidad Alfonso X, de Madrid. Se maneja con una viola del lutier americano Gregg Alf (modelo Gaspar da Saló), construida en 1992.

J.Carlos Cornelles, compañero en otras iniciativas, completó su formación en el Real Conservatorio Superior de Madrid, en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá, para ampliar en la Guildhall School of Music and Drama, de Londres, recibiendo asesoramiento de maestros como Almudena Cano, Josep Colom, Miguel Zanetti, Graham Johnson o Caroline Palmer. Realizó un master en música de cámara y piano acompañante en Londres, consolidando la trayectoria de sus perspectivas, lo que le permitió compartir sesiones con primeros solistas en salas como el Wigmore Hall, Barbican Hall, St. James (Picadilly), St. Martin in the Fields, que se extenderán en nuestro país a certámenes y festivales o proyectos como la Fundación Juan March. Ejerce la docencia en el Conservatorio Salvador Seguí, de Castellón y en el “Liceu”, de Barcelona.

Un programa en homenaje a Enrique Santiago, maestro durante años en nuestro curso, que se abre con la “Sonata para viola y continuo, nº3, en Fa M.”, de Felipe de los Ríos, compositor sevillano y sin datos precisos sobre su formación, llegando a participar a la plaza de oposición de violín en la Real Capilla, que se llevaría Salvador Rexach, en 1768, y que repetirá dos años después, sin mayor fortuna, aunque será en 1771, cuando se confirma su nombramiento. Como miembro de la misma, fue tribunal examinador en oposiciones convocadas a finales de los años ochenta. Funcionario persistente, fue autor también de obras instrumentales que afortunadamente se conservan en el archivo del Palacio Real. Todas son sonatas para viola y b.c., destinadas a ser interpretadas en los ejercicios de oposición y constan de tres movimientos. El músico fue fundador de la Hermandad de Socorros La Concordia, creada en Madrid en 1794, para proteger a los miembros de la Capilla de Músicos de la Casa Real. La obra en concreto, se resuelve en los tiempos: “Tema con variazioni, andantino”, “Adagio maestoso” y “Rondo Allegretto”.

Ricard Lamote de Grignon, con el “scherzino para viola y piano”, músico que a diferencia de su padre, cuya personalidad le llevó a la dirección, Ricard, de talante reservado y minucioso, se decantó preferentemente por la composición, comenzando su carrera en 1925, mostrando en el conjunto de su obra, una actitud más ecléctica en sus planteamientos, destacando especialmente por su sobriedad, consiguiendo a lo largo de los años, un repertorio reconocible repartido en períodos concretos, y particularmente en estos trabajos camerísticos, muchos de ellos con un dedicatario en mente. Realizó igualmente transcripciones para orquesta de obras como “Festívola” (sardana de Pau Casals); la “Fantasía sobre motius de diverses”, obra de J. Serrano o “Juglaresca”, y las tres “sonatas del P. Antoni Soler”.

Xavier Montsalvatge y con obra en reclamo que vendrá por la “Pregaria a Santiago”, composición de 1999, a la que dieron vida el profesor Enrique Santiago y la pianista Alicia de Larrocha, dentro de las actividades del curso, apreciado y muy estimado, esta “Plegaria a Santiago”, para viola y piano, nació como encargo de quien fuera director del curso Antonio Iglesias, incasable autor de monografías destinadas a músicos afines al mismo, y que, en este caso, está basada en el tema “Oraçao” (1956). La Capilla del Hostal de los RR.CC., como queda dicho, acogió la presentación y estreno el jueves 26 de agosto de 1999, contando con Enrique Santiago y Alicia de Larrocha. De esa etapa, son trabajos como “Alborada en Aurinx”, para piano, destinada al “CDMC”, en el Concurso de Piano Ciudad de Jaén o la “Invención italiana”, para chelo y piano, encargo del chelista Carlos Prieto.

Joaquín Turina con “Scène Andalouse”, en revisión para viola y piano: “Crepuscule du soir” y “A la fenetre”, obra cuyo original es la “Escena Andaluza op. 7”, para viola, piano y cuarteto de cuerda, compuesta a finales de 1911, y con estreno en la prestigiosa Salle Erard, enero de 1912, teniendo como solistas a Lise Blinoff- dedicataria de la partitura-, como viola solista, al autor al piano; y la participación del “Cuarteto Leroux- Reboult”, en un concierto organizado por la “Sociedad Musical Independiente”, que en su original tendría dos tiempos. Un período de gran actividad para Joaquín Turina, en lo relativo a actividades concertísticas, especialmente en París, con ejemplos como los ofrecidos en la Salle Pleyel, en una muestra de la serie ofrecida en la Escuela de Altos Estudios Musicales, junto a Ricard Viñes o Mme Balguerie.

Lestán Tomás (1827/ 1908), con el “Allegro, Allegretto”, compositor valenciano, y que artísticamente se le conocerá con el apelativo de “Plo”, apellido de su padrastro, un músico que se trasladó a nuestra ciudad, tras sus estudios en la Catedral de Valladolid, en donde también profundizará en violín con Ramón Fontana. Ya en Compostela, pudo seguir la escuela, entonces muy prestigiada de la familia Courtier, a quien actualmente se dedican ciclos. En 1838, se trasladó a Madrid, en donde llegó a ser segundo violín del Teatro Principal, además de tocar en sesiones domésticas, en formaciones de cuarteto, en casa del director Vicente Bonetti, alcanzando posteriormente, el cargo de director de primer viola en la Orquesta del Teatro Real, en una nueva dimensión artística, siendo también director de compañías que actuaron por A Coruña y Asturias, Salamanca y otras ciudades.

Irrenunciable Antón García Abril, que repite en el ámbito cameristico con “Dos piezas para viola y piano”: “Divertimento” y “Pieza”, estimado Antón, que se prodiga con generosidad en este tipo de creaciones, en línea generales para autocomplacencia o como ejercicio de entretenimiento o simples detalles de complicidad con su compañeros de docencia, entre los que no faltaron su propios alumnos tanto de “Música en Compostela”, como en los compromisos a lo largo de los años en la “Escola de Altos Estudos Musicais”. Antón, siempre con un don especial para la docencia, no deja de legarnos ejemplos como “Música de cámara para niños”, esa colección de doce piezas para violín y piano, dedicadas a su hija Áurea.