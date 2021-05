El Xacobeo 2021 y la seguridad

GALICIA coincide, en Fitur, con otras comunidades autónomas, y con otras propuestas turísticas, en ofrecer seguridad, algo muy preciado en un tiempo como éste. Resulta muy loable que se tenga en cuenta tal bien, no solo como lema de una campaña sino también como asunto prioritario. El Xacobeo 2021 es diferente a los demás por distintas razones; en primer lugar, por el contexto sanitario; en segundo término, porque las circunstancias han hecho que el 2022 sea, también, Xacobeo.

Es previsible que, en 2021, lo mejor, en clave jacobea, no coincida con el día de Santiago, en julio –al tiempo de las usuales vacaciones del verano–, y que lo óptimo vaya a ser el último cuatrimestre del año; tanto es así que, quizás, no estaría de más ver con

una mirada diferente el 30 de diciembre –la fiesta de la Traslación– y hacer de ella una especie de referente en el que no lo veamos, y valoremos, como el final de algo sino que, todo lo contrario, encaremos, entonces, con ilusión y fuerza, el 2022.

Y es que, si se hacen las cosas bien, los meses de septiembre a diciembre de 2021 pueden estar a la altura, en esa misma temporada, de los Xacobeos más concurridos,

en tanto que 2022 podría ser el mejor Año Santo de nues-tra historia reciente. Así pues, en enero no debemos de es-tar ante unas programacio-nes que empiezan sino en la plenitud de un proyecto que, tras el debido rodaje, llega a su plenitud.

No nos podemos permitir que el primer cuatrimestre

de la próxima anualidad sea uno más. Ahí, en cómo vivamos ese tiempo, es en donde se debe de marcar una diferencia, en positivo, insistiendo, por supuesto, en la seguridad en el Camino pero, sobre todo, en la pluralidad de sendas, y buenos motivos, que traen, y atraen, a Galicia y a Compostela.