“Elas”, tributo a la mujer por la Banda Municipal, en As Praterías

Concierto perteneciente a las “Xornadas de música Contemporánea” de nuestra Banda Municipal con su titular Casiano Mouriño Maquieira, convocado en As Praterías- 20´00 h.-, uno de los espacios seguros en exteriores por el excelente resultado que siempre se consigue en esta invitación a la ciudadanía en lo que supone la temporada estival. Las “Xornadas contemporáneas” de la convocatoria anterior, sufrió el insalvable percance climático, por lo que hubo de suspenderse, condenando a las obras anunciadas a buscar mejor acomodo en otras programaciones, obras que entonces firmaban Chuck Mangione, con el popular “Children of Sanchez”, en una “fanfarre”, en arreglo de N. Iwai; la “Conga del Fuego Nuevo”, de Arturo Márquez, pieza a la medida de Pacho Flores, trompetista que tan excelente impresión deja cada vez que nos visita con la “RFG”; “Os Passaros do Brasil”, de Kess Vlak, perfecta para dar lustre al cartel, “Puszta (Four gipsy dances)”, de otro asiduo como Jan van der Roost y la “Suite de jazz nº 2”, de Dmtri Shostakovich, resultona en cualquier combinación. La propia Banda Municipal se arma de argumentos para ue una vez el repertorio preparado, con caiga en saco roto, por lo que más temprano que tarde, esas obras vuelven a encontrar acomodo.

Cuatro serán las damas que se anuncien para la sesión de esta fecha. Ida Gotovsky tendrá “Poême du Feu”. (1978), una inspiración en el mito de Zoroastro a través de sus leyendas, compuesta en principio en dos movimientos, el primero a modo de una luz plena de dimensiones considerables, fuente de vida para el comienzo de la creación, antes de transformarse en un segundo que resumirá la fuerza liberadora e impulsora m que arrastra al humano a uns apoteosis de una luminosidad propia del rango de un demiurgo, a consecuencia de la energía que nos aboca al deseo prometeico. Ida Gotovsky, es una compositora nacida en un beneficioso ambiente familiar por sus padres y hermanos, quienes en su vida familiar, podían disfrutar de sentirse miembros de una agrupación camerística. Para mayores razones, Ida fue alumna directa de Olivier Messiaen y de Nadia Boulanger, mientras estudiaba en el Conservatorio de París. Recibió importantes premios como el histórico Blumenthal, de 1958, un galardón creador por el mecenas Florence Meyer, en una convocatoria franco-americana, que cubrió los años 1919/54. Obtuvo igualmente el Pasdeloup, de 1955, el de Composición Int. Divanne Les Bains (1961), el “Madelleine de la Ville de Paris” y el “Lili Boulanger (1967). Fue compositora para banda, en un amplísimo repertorio, destacando su ”Concierto para trombón” y la “Suite para tuba y piano”, que recibe la influencia de Paul Hindemith.

Julie Giroux, tendrá “One Life for beautiful”, que maneja un doble sentido refiriéndose a una persona de una vida bellamente resuelta y en otro aspecto con una observación directa que concluye que esa vida en solitario, lleva a una dimensión sagrada y trágica, poco apreciada. Pieza impresionista descrita como una dulce lágrima de Shakespeare, la fragilidad y la fuerza que supone vivir verdaderamente una vida hermosa. También “La Mezquita de Cordoba”, en homenaje al monumento histórico , acogedor de la confluencia de religiones, musulmana, cristiana y judía, en su multiculturalidad. Julie Giroux (Masachussets), estudió en la Quacchita Parish High School Monroe, y en la Loussiana State University Baton Rouge. Es especialista en música para bandas, tras seguir masters con Bill Conti, Jack Eskew y Greg McRichie. Los trabajos para banda, fueron su activo para la “Southern Music Company”. El medio escénico, tanto cine como tv, dejaron frutos de relumbrón: “April Fool´s Day”, “”Dinasty”, “The Karate Kid II”, “Broadcast News”, “Masters of the University” o “Blaze”. Destaca su “Sinfonía nº 5 (Los Elementos), para la “Eastern Wind Symphony”, de Tedd Nichols y los trabajos socialmente comprometidos: “My Soul to Keep” y “Free, for Everbody Forever”.

Shelly Hanson tendrá “La tumba de Alejandro García Caturla (2001), auténtica reflexión sobre el compositor cubano (1906/40),alumno directo de Nadia Boulanger y que desgraciadamente fue asesinado en plena juventud mientras ejercía como juez. Obra con dos composiciones diferentes: una densamente sonora con ritmos cubanos, entre palmas y golpes, en este homenaje de la banda para generar efectos polirrítmicos y policordales. Decía al respecto y con ingenio agudo el insigne Alejo Carpentier, recordando al compositor: “Sonare, Sonatore, Sonata...Sonar, hacer sonar, “sonatear”, a menudo en ritmo de sin y hasta de danzón. Tal fue el destino de Alejandro García Caturla cuando apenas pasada la muda de voz que anuncia ya la adolescencia, comenzó a cantar con voz de barítono tenorizante. García Caturla, sabía poner un oportuno calderón conclusivo en alguna romanza de “La Bayadera” o la “Danza de las libélulas”, cuando venía al caso hacerlo. Fue segundo violín de la recién fundada “Orquesta de la Filarmónica de La Habana”, cuyo director Pedro Sanjuán Nortes, le daba clases de composición.

María Mendoza(1975) guarda un detalle con “A Raiña Lupa”, obra ganadora de numerosos premios de composición, en mérito a su sensibilidad y sus posibilidades musicales gracias al tratamiento de los recursos melódicos y armónicos al alcance del oyente común ya desde la primera escucha, sabiendo trabajar las cualidades tímbricas y las posibilidades que permite la banda. La relación de esta compositora con nuestra Banda Municipal, llega hasta el extremo de que su composición “Bella Durmiente”, gozó del estreno de nuestra formación, en 2010. Asturiana de Oviedo, ejerció en los Conservatorios Superiores de Ourense y Vigo, y en sus cualidades, están el dominio de repertorios camerísticos, en concreto como repertorista para el canto, al mismo tiempo que se especializó en estilos cercanos a las bandas sonoras para cortos de animación. Sus obras figuran en las ediciones de “Dos Acordes”, “Periferia Música” o “Armonía Universal “. Recibió el Premio Galicia Folk Songs, de 2015 y fue además invitada para figurar como miembro del jurado del Concurso de la Federación de Bandas de Música Populares, en 2009.