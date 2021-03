Elecciones en Madrid

LAS encuestas favorecen a Isabel Díaz Ayuso en la carrera a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El PP apunta a duplicar sus escaños. Vox se mantendría o bajaría algo por el tirón de Ayuso (a nivel nacional su auge continúa). El PSOE parece mantener sus sillones, si acaso perder alguno. Unidas Podemos aprovecha el tirón de Pablo Iglesias para superar el 5 % electoral, y quizá doblar los siete diputados actuales. Más Madrid quizá pierda fuerza por el impulso de Podemos, pero seguirá siendo fundamental para conformar un Gobierno de izquierdas. Ciudadanos será la fuerza más castigada en las urnas, pudiendo llegar a perder su representación en la Asamblea, salvo que Edmundo Bal logre frenar la debacle.

La caída de Ignacio Aguado favorece al PP y debilita a Cs. Es lógico. En su momento ya amagó con disputarle la presidencia de Cs a Inés Arrimadas. Al lado de Ayuso se comportó con deslealtad. Por eso cuando acude a actos oficiales con la presidenta madrileña, a ella la vitorean, y a él lo ignoran y hasta insultan. Ahora ya sabemos que trató de buscar firmas para emular en Madrid la moción murciana; de ahí que la Mesa de la Asamblea, presidida por Cs, aceptase las mociones de PSOE y Más Madrid. Pero ya antes desquició a sus socios con la financiación de Telemadrid, con las decisiones sanitarias y el plan de vacunación, con las fases de desescalada y los cierres perimetrales, con los Presupuestos, y hasta con el desprecio a la presidenta cada vez que viajaba fuera de la Comunidad.

El PSOE lo tiene difícil, con un alicaído Ángel Gabilondo que necesita gente con tirón a su lado y apenas disfruta el empuje de pertenecer al partido que rige el destino de los españoles. Mónica García, de Más Madrid, seguirá reivindicando su tarea opositora en la Asamblea, y su fuerza de mujer no maleable ante las tutelas y las tretas de un Pablo Iglesias al que las malas formas y su imagen en el despacho de vicepresidencia rodeado de mesas y muebles vacíos, alimentan esos calificativos de ocioso e inmaduro que le llegan desde sus propias filas. Incluso sus orígenes burgueses y acomodados lo debilitan ante una Ayuso hecha a sí misma, defensora de los currantes que no necesitan un patrimonio para emprender; una mujer que gusta por su franqueza, por su normalidad intelectual; por su estilo liberal, no acomplejado y hasta políticamente incorrecto.

La clave el 4 de mayo residirá en la capacidad de Ayuso para evidenciar su defensa de los servicios, de la hostelería y del comercio; su moderación fiscal y bajada de impuestos; su capacidad para ampliar la red de túneles, construir hospitales abiertos a toda España, y hasta ampliar la línea de Metro. Si logra mostrar los 214 proyectos asociados a 22.000 millones de euros de los fondos europeos, el mérito de que Madrid crezca más que la media, que esté atrayendo el 80 % de la inversión extranjera, y que siga siendo la comunidad que más aporta al PIB de España, lo tendrá más fácil. Eso sí, que prepare bien la logística de las votaciones, las franjas horarias y los permisos de trabajo en día laborable para alcanzar esa participación que se prevé superior al 70 %.