Elecciones en nuestra Cataluña

ES bueno empezar señalando que cuando aludo a Cataluña como nuestra, no lo hago en sentido de posesión, sino de pertenencia. Y si utilizo el término pertenencia, es porque, por un lado, el resto de los españoles nos sentimos parte de ese bello espacio peninsular, y porque, por otro lado, sabemos bien que la comunidad autónoma que ocupa el nordeste de España pertenece a un territorio compartido cuya unión con el resto del país avala no sólo la historia, sino también la propia Constitución Española. Hablamos de una Carta Magna que en 1978 los propios catalanes votaron favorablemente de forma convencida y apabullante (el 90 %), y que, por tanto, a todos protege y ampara, a la vez que obliga.

Por eso no entiendo el cansancio que muestra una parte de la sociedad hacia los comicios del próximo 14 de febrero. Quizá se deba al nacionalismo exacerbado de una parte del independentismo, o quizá al radicalismo separatista y hasta xenófobo de quienes apuestan por la secesión. También podría deberse a esa peligrosa e ilegal vía unilateral emprendida en 2017 por los rupturistas del Estado, o incluso a la insubordinación y a la desobediencia manifiesta (frente al Estado y a la UE) de tantos líderes y organismos acomodados en una causa soberanista catalana que hoy pagan con la cárcel debido a su rebelde intento de sedición.

Pero lo cierto es que, quienes apostamos por la unión de esta rica y diversa España, no podemos caer en el desconsuelo ni en el abatimiento, pues es mucho lo que nos jugamos: nada menos que perder una porción de aquello que no sólo a todos pertenece, sino que incluso forma parte de nuestro ser y de nuestra esencia e identidad como españoles.

Reconozco que no es fácil asumir que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) continúe insistiendo en la autodeterminación a través de un referéndum que seguirá siendo ilegal bajo el actual marco constitucional. Y tampoco es sencillo aceptar que Junts per Catalunya persista en su ruptura unilateral con el Estado. Pero más triste se me antoja saber que es mucha la tarea pendiente y por todos compartida destinada a conseguir que JxCat, ERC, y los anticapitalistas de la CUP, con la connivencia activa de En Comú Podem (ECP), o pasiva de muchos de los socialistas del PSC, no logren perpetuar los muros que se pretenden levantar entre los españoles de dentro y fuera de Cataluña.

Ya no basta con que el nuevo ministro de Política Territorial Miquel Iceta diga hoy que estuvo desacertado cuando defendió el “derecho a decidir”. El error se cometió incluso antes de la aprobación durante el Gobierno de Zapatero del Estatut de Miravet. Ahora ni el desengaño de ERC, ni la frustración del PDeCat, logran consolarnos, pues bien sabemos que las elecciones catalanas del próximo domingo, además de nuevos contagios debido a la COVID-19, sólo conseguirán fracturar, todavía más, ciudades, barrios y, lo que es peor, familias.

Y es que, en Cataluña, sobra adoctrinamiento mediático y educativo, y falta réplica humanística e intelectual.