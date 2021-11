Elogio de la lectura peligrosa

LEER exige entrar en otro tiempo, atreverse a interrumpir el estrés ruidoso que nos salva del vacío y quedarse a solas en una suspensión del sentido. Es atreverse a que “no pase nada”, quizá para que ocurra algo de lo que habíamos aplazado. Si nuestro mundo marcha tan deprisa es tal vez porque teme lo que podría ocurrir en pocos segundos que le concedamos al tiempo muerto.

Quizá esto es la lectura, dejar hablar -a través de alguien que también se ha parado- a un tiempo sin definir. Y trabajar duramente, subrayando las líneas de un sentido imprevisto. Releer, volver atrás, cavilar, saborear el timbre de las palabras. Tal vez un libro que no hay que releer no vale la pena ni leerlo una vez. Mala cosa, si nos ha ayudado a vivir, que un libro no se aprenda casi de memoria.

Atender, destacar, desenterrar, buscar signos escondidos. Somos espías en un mundo no elegido, incluso demasiado interpretado, de ahí nuestra necesidad de tomar notas visuales, escritas o auditivas. De ahí también nuestro instinto de reinterpretar lo mayoritario, incluidas sus minorías reconocidas, a través de signos menores, enterrados en el canon de lo que se nos sirve.

TAL COMO ESTÁN de saturados nuestros escenarios, es necesario sentir y leer entre líneas. Estamos invadidos de imágenes subtituladas. Si queremos asomarnos al mundo real, que casi nunca coincide con el de la información, no queda más remedio que atender, sentir y leer de modo subliminal. Subrayar es jugar con la importancia de los detalles. En cada caso, decidir dónde ponemos el acento es crucial y cambia las frases, las imágenes y las situaciones que nos rodean.

EL DIABLO, se decía, están en los detalles, en saber escoger, remarcar, destacar. En tal sentido, cualquier percepción intensa es subliminal, pues lee el libro del mundo entre líneas, quitando capas de pintura de nuestro canon perceptivo. Para quien ha vivido, es vital volver sobre algunos libros cuya sabiduría es un depósito medicinal para emergencias. A través de esos libros “peligrosos” nos podíamos preguntar qué tipo de potencia de metamorfosis encierra una literatura donde se ha depositado una inteligencia para el riesgo que la mayoría del cuerpo social ha decidido ignorar.

Leer se hace de muchas maneras, también en la forma de quien no lee nada o ni siquiera sabe leer, pero se pasa el día escudriñando, atento a la letra pequeña y a la puntuación de lo que ocurre. La atención es la primera forma del amor. En un sentido real, atender no es solo leer, de ahí que encontremos con frecuencia gente “inculta” que sabe muchas cosas de la vida, mientras el experto especializado no entiende nada elemental y a veces ni sabe comportarse. Es cierto que, tanto o más que otros signos, por lo que alguien lee podemos adivinar cómo es. Pero porque leer no es solo leer. En todos los sentidos, también en ese de deletrear los detalles de un entorno, es propio del ansia de leer la necesidad primaria de organizar lo vivido, un exterior que nos ha tocado y cambiado. Se lee para entender, para darle forma a vivencias que podrían amenazar con ser dañinas si no se coagulan en palabras.

EL TRIUNFO del bienestar de clase media, una ampliación a la rivalidad individual de la anterior lucha de clases, ha segado la hierba bajo los pies de la lectura. Propiamente hablando, ya no parece haber ninguna experiencia que organizar, ninguna sombra que vaya por delante del narcisismo de la seguridad. La impresión dominante es que una experiencia directa y traumática de las cosas ha sido por fin liquidada en el horizonte interminable de las mediaciones. De ahí que solo quede compartir, participando en la cháchara social. Después, si acaso, tomar alguna droga complementaria que ayude al simulacro de vivir lo que hemos rechazado.