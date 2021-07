LA emergencia surge en múltiples dominios de ciencias experimentales como la física, la biología o la química y en ciencias sociales como la sociología o la psicología, cuando un conjunto de individuos, ya sean partículas elementales, átomos, moléculas, células, neuronas, personas o animales, se comporta de una manera que no se puede reducir ni entender como una mera suma de los individuos que lo forman.

En Santiago tenemos mucha experiencia sobre la formación de charcos formados por gotitas de agua. Se forman a partir de una densidad crítica de gotas. Una vez formado el charco si removemos un poco en un lado al lado opuesto le llega la perturbación. Lo que pasa en un lado, se entera el otro. Hay una correlación entre todas las partes del charco cosa que no pasaba con las gotitas. Este ejemplo sencillo muestra la emergencia.

El comportamiento del conjunto tiene unas propiedades y se rige por unas leyes diferentes (en el ejemplo del charco son las leyes de los fluidos) a con las que se comportaban los constituyentes individuales (las gotitas). “Más es diferente” es la frase acuñada por el premio Nobel de Física Phil Anderson, recientemente fallecido, para resumir estos comportamientos.

En la naturaleza aparecen muchos fenómenos emergentes, algunos de ellos fundamentales para nuestra existencia. La vida, la conciencia, una célula son ejemplos de la emergencia. Las emociones y el amor son otros.

En la evolución del Universo hay toda una serie de transiciones que van de lo más simple a estructuras más complejas. De los constituyentes más elementales a la formación de los núcleos ligeros y de estos a los átomos y de estos a las moléculas y estructuras más complejas como estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias.

En la evolución de la vida en la Tierra se conocen muchas etapas, aunque hay desconocimiento del origen y no solo de si se ha formado en nuestro planeta o si proviene del exterior. A pesar de los grandes avances de la Biología, hasta ahora no se ha podido obtener vida en laboratorio. No se ha obtenido una simple célula a partir de sus constituyentes.

Hay muchos fenómenos humanos que no se pueden entender reduciéndolos a sus componentes. Pensemos por ejemplo en la música. Desde el punto de vista científico se formula como una respuesta de las neuronas a un impacto de ondas en el tímpano. Incluso se puede identificar la localización de las neuronas participantes y describir el fenómeno colectivo. Sin embargo, esta explicación no contesta a la pregunta sobre el misterio profundo de la música, es decir, ¿cómo una secuencia temporal de sonidos puede hablarnos de un mundo eterno de belleza?

Se puede deconstruir la música en notas o melodías o temas musicales que componen toda una pieza, e incluso se puede estudiar la estructura global de la composición, pero todo ello, aunque nos haga apreciar más la obra, no explica ni contesta la pregunta anterior. Las emociones y los sentimientos humanos se pueden encuadrar dentro de fenómenos emergentes, aunque la explicación científica no puede explicar el misterio que subyace detrás de ellos.