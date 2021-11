Moitas análises que se realizan encol da emigración galega no exterior, para alén de que sexa certo de que se mantén o saldo negativo entre as persoas que marchan e as que volven, as cifras que se dan pouco teñen que ver coa realidade. Concretamente deixan en evidencia a confusión entre emigración e cidadanía (casual?...). Dise, por exemplo, que na Arxentina viven 167.244 galegos e galegas, e outros 43.617 en Cuba. En realidade trátase de persoas que teñen a cidadanía española e son adscritos a un determinado concello galego en función da procedencia dos pais, normalmente. Así os meus sobriños, que naceron e viven na Arxentina, e se senten no esencial ligados a esa nacionalidade, e teñen unha idea moi difusa de Galiza, como é lóxico, máxime cando nunca a visitaron, teñen a cidadanía española e poden votar en determinados procesos. En realidade os/as residentes na Arxentina nacidos en Galiza son 42.959 e 374 na Arxentina e Cuba respectivamente.

Polo tanto hai diferenzas cuantitativas e cualitativas entre ser un emigrante e ter a cidadanía por ser descendente e ter nacido no exterior. No primeiro caso valorase o lugar de nacemento, unha cultura e unha contribución material directa. No segundo trátase dun recoñecemento de dereitos por descendencia, aínda que nunca na vida se visitase Galiza, nen o Estado español. Outra situación distinta é cando se outorga aos/as inmigrantes que veñen a Galiza por motivos de traballo ou como refuxiados/as políticos. En resumo, hai unha diferenza entre a cidadanía, ou sexa, obter dereitos, e o grupo nacional ao que se pertence por identificación. Con isto non quero cuestionar o dereito á obter a cidadanía de fillos/as e mesmo netos/as, senón que considero importante que se trate o tema co rigor que corresponde, que cando por exemplo se fale de retorno sexa en relación coas persoas que primeiro emigraron.

Axudaría moito para socializar a cuestión termos programas específicos cara o exterior dirixidos tanto a aquelas persoas que emigraron como aos seus descendentes, para os que se necesita desenvolver temas básicos, encol da historia, da cultura, da lingua, porén tamén da realidade socio económica e política actual na nación galega. Así como da contribución dos galegos e galegas no que foron países de acollida (por exemplo no proceso de independencia de América Latina). Outro aspecto importante, transcendental, é o de recoñecer que hoxe a taxa de Inmigrantes na Galiza é significativa, veñan estes de alén mar, da outra beira dos Pireneos ou doutra nacionalidade do Estado español. Urxe ter para eles proxectos concretos de integración, desde o respecto á súa cultura e costumes de orixe, porén pensando en que moitos/as viñeron para se quedar definitivamente. Trátase de non axudar a consolidar ghettos, que tamén son causa de que preto da metade dos/as inmigrantes vivan por debaixo do limiar de pobreza (42,8% no Estado español). Situación semellante dáse noutros países tanto da UE como do resto do mundo. E emigración non sempre é unha oportunidade, aínda que nalgúns casos sexa a única saída.

Diante desta problemática, que incide sobre as relacións sociais e a man de obra de reserva laboral, cómpre ser activo nos procesos de integración (laboral, cultural, etc.). E sobre todo non se pode esquecer ou agochar a problemática de fondo, xa que a maior parte da xente emigra forzada por conflitos armados, situacións de opresión, ou como consecuencia da sobre-explotación e falta de expectativas por mor da dependencia e procesos neocoloniais. Non abonda con abrir as portas á emigración, trátase de construír un mundo solidario con xustiza social, de protexer a riqueza histórica, cultural e lingüística da humanidade. E por último, no exterior, cidadanía non é igual a emigración galega, aínda que en moitos casos ambos conceitos estean unidos.

