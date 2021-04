Emigración y gatopardismo

SOBRE la emigración, como sobre cualquier cosa, cabe decir que las normas y leyes, porque existan, no son siempre necesariamente justas. No se debe confundir el respeto a la ley con la imposibilidad de cambiarla. Dicho esto, no creo que el humanismo se lleve mal con la ley. De hecho, debería llevarse de perlas, pues creo recordar que nada humano nos es ajeno.

Uno cuenta con que la legislación, en tan modernas democracias, ha de ser siempre garantista, y más proclive al lado humano que a la mano dura, esa que tantas veces a lo largo de la historia mece la cuna del poderoso. No es la intransigencia el reflejo necesario de la mejor política. Al contrario, la inteligencia aflora allá donde hay un buen manejo de la flexibilidad.

El asunto de los menores no acompañados en las fronteras del dolor volvió la pasada semana con el vídeo del niño perdido en La Grulla, Texas, que sólo enseñaba, como dijimos, la punta del iceberg. No es, claro está, un hecho tan sólo norteamericano, aunque el volumen del movimiento de personas allí, desde el sur pobre al norte rico, sea considerable.

No se trata de una crítica generalizada al pensamiento conservador, en absoluto, pues Trump no es exactamente un representante del partido Republicano tradicional, aunque lo haya sido electoralmente, como muchos miembros del partido republicano reconocerían (y han reconocido) sin ambages. Pero tampoco vamos a negar ahora la política desarrollada por Trump en este terreno: era una de sus bazas electorales.

También hay mucho que cambiar desde la mirada de los Demócratas, claro que sí, pero me temo que son posturas bastantes divergentes. Como dije, bastará con que Biden integre un mirada más humanista y garantista dentro su política, y parece que está en el camino de hacerlo (o eso esperamos).

No se puede cambiar todo para que nada cambie, aunque el gatopardismo de Giussepe Tomasi di Lampedusa siga gozando de muchos, demasiados, adeptos. En suma, sería decepcionante encontrar a Biden realizando sólo reformas cosméticas, aunque algunos lo dan por hecho. Si fuera así habría que concluir que, salvo alguna cosa, no importa quien gobierne. Si esa idea se extiende, la desafección política estaría cada vez más justificada.

Tampoco es eso lo que se espera de Harris y Ocasio-Cortez, aunque sin duda se encontrarán con resistencia local, y no sólo local, ante cualquier intento de mover el ‘status quo’ en algunos asuntos que parecen enquistados. Ya está pasando, con la prohibición o limitación de las armas caseras por parte de la nueva administración, lo que significaría un avance, complicado, sí, pero necesario, a la hora de frenar los tiroteos masivos y la violencia armada.

Tampoco es fácil evaluar la naturaleza de la emigración. Lo que habitualmente se considera emigración económica, esconde muy a menudo otros componentes, aunque no se trate de refugiados políticos (el caso más extremo). Tenemos muchos ejemplos en Europa, en el Mediterráneo. También en América.

La huida de zonas deprimidas suele coincidir con traumas, conflictos étnicos, bélicos, desastres naturales, etc. Todo esto debe ser muy tenido en cuenta. También a la hora de ayudar a mejorar la vida de la gente en sus países de origen, algo que me parece fundamental, “aunque no es precisamente fácil”. Como siempre, en democracia, lo importante es el detalle. Los matices. El maniqueísmo y la simplificación suelen allanar el camino a la injusticia.