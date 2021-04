MI amigo Antonio Martín Sánchez me llamó pidiéndome un artículo sobre la Semana Santa para la revista en la que colabora. Él sabe que soy un descreído, pero también conoce mi respeto por las tradiciones y las creencias religiosas. Además conoce los orígenes de mi educación levítica, por tanto, estaba seguro de que había de realizar una reflexión acorde con su publicación desde mis convicciones de buen ateo. Cumplí con el pedido y ello me obligó a reflexionar sobre los rituales de esta semana de primavera en la que, como cantó Antonio Machado, mis mayores en las tierras del sur salían pidiendo escaleras para subir a la cruz.

Puse en marcha la moviola y

no me costó un suspiro volver al tiempo de las túnicas, los capirotes, el olor a cera quemada, al acompasado susurrar de las zapatillas de los costaleros bajo los tronos, al canto quebrado por los sentimientos de las saetas... En un nada resucité los años sesenta del pasado siglo, cuando la fe era una cuestión de obligado cumplimiento, y los rituales públicos actos de salvaguarda y prevención bajo el dedo de la dictadura. No me costó volver a comprobar que la Semana de Pasión forma parte de mi acervo cultural imborrable. Parte de mis emociones.

Y en esta encrucijada de la pandemia anduve investigando cómo aceptan la Iglesia y los cofrades la imposibilidad de dar rienda suelta a sus devociones y costumbres. De salir a la calle para ensalzar sus creencias. La película, desde aquel tiempo de mi infancia a este, me ofreció importantes distorsiones, propias del cambio que nuestra sociedad ha experimentado. Por un lado observé vivo el arraigo medieval convertido en lujo procesional, y por otro, la absorción de la tradición religiosa por el consumismo salvaje. Me fue imposible discernir entre espectáculo turístico y virtud creyente.

Desde el año 20 las procesiones se han quedado en los templos y los fieles no pueden sacar sus imágenes, como en el pasado, para pedir el fin de la pandemia. La fiesta de la Pasión, sin espectáculo, se ha difuminado. Y creo que este viejo ritual colectivo, aunque sea una suma de emociones individuales como fue la mía, está a un paso de sucumbir entre los juegos del mercado.