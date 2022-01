Empresa, entorno ambiental y población circundante

LA creación de parques empresariales sirvió para que las empresas puedan instalarse y concentrase (una vez realizados los estudios previos de evaluación de impacto ambiental y de evaluación del riesgo toxicológico en aquellas actividades que sea preciso), y estar alejadas del centro de las ciudades y de las zonas residenciales, además de disponer de sus propios sistemas de tratamiento y depuración para llevar a cabo una gestión ambiental eficaz cara a la sostenibilidad del planeta.

En la actualidad disponemos de instrumentos de gestión ambiental y tecnologías de saneamiento para que las empresas potencialmente contaminantes gestionen de forma adecuada los efluentes gaseosos, líquidos y sólidos que emiten al aire, agua y suelo, de cara a evitar riesgos para la salud de la población circundante. Si bien es cierto que cada vez es mayor la tendencia de las empresas a implantar sistemas de gestión medioambiental y apostar por un enfoque integrado en todas sus actividades (incluyendo aspectos sociales, económicos y medioambientales), al objeto de satisfacer las necesidades de los colectivos interesados; no es menos cierto que algunas se resisten.

El medio ambiente es especialmente complejo en el sector industrial, ya que cualquier proceso consume energía, agua y otras materias primas y a su vez genera en menor o mayor medida una serie de impactos asociados a la atmósfera, al agua, al suelo, a la generación de ruido ambiental y de residuos. Las Administraciones Públicas y la propia sociedad demandan cada vez con mayor intensidad que la industria reduzca sus emisiones e impactos y los minimice al máximo dentro de unos límites que sean admisibles, cumpliendo con la normativa ambiental.

Las oportunidades que presenta el desarrollo sostenible para el tejido empresarial son múltiples, la gestión ambiental y la rentabilidad empresarial son perfectamente compatibles. Invertir en medio ambiente es rentable, un comportamiento responsable genera éxitos conocidos, los resultados financieros y económicos “la cuenta de resultados” de las empresas comprometidas con el medio ambiente es el mejor apoyo de una gestión ambiental eficaz. Hay que fomentar e impulsar un modelo de economía circular que garantice el futuro del medio ambiente.

Es preciso trabajar para que los residuos pasen de ser un problema a convertirse en una oportunidad: “el objetivo tiene que ser conseguir transformar los residuos en un recurso, teniendo como finalidad el residuo cero”. Si bien es cierto que una buena parte del tejido empresarial español y gallego cuida su imagen ecológica y camina hacia la excelencia en la gestión ambiental de sus organizaciones y en la RSC; lamentablemente no siempre es así.

No puedo entender que con el gran despliegue de parques empresariales que tenemos en Galicia, algunos de ellos con escasa implantación de industrias o empresas, cómo puede ser posible que empresas potencialmente contaminantes estén ubicadas en las inmediaciones de zonas residenciales (guarderías, colegios, residencias de mayores, viviendas, etc.), viéndose afectadas sensiblemente la calidad de vida y la salud de la población circundante (en el artículo 43 de la CE/1978, se reconoce el derecho a la protección de la salud); por lo que será necesario intensificar el control y la vigilancia, y hacer un seguimiento exhaustivo de las mismas por parte de la Inspección Ambiental y en el caso de que no cumplan con la normativa ambiental vigente, utilizar la potestad sancionadora que tiene la Administración para aplicar con firmeza y determinación el principio de “quién contamina, paga”, además de exigir la puesta en marcha de las medidas correctoras oportunas.

Que quede constancia que no es oro todo lo que reluce, hay cosas que tienen que cambiar para mejor, queda mucho trabajo por hacer, y ahí me quedo (...).