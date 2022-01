En el ecuador del Año Santo Xacobeo

EL populismo no casa con el realismo al que debiera ceñirse todo gobernante, aunque a la hora de expresarse se les tolere un cierto grado de optimismo pero nunca el triunfalismo engañoso que en ocasiones practica el Gobierno de España y, en especial, su presidente. Porque lo malo no son los efectos sobre unas personas determinadas, o sus respectivos partidos, sino en el daño que causan al país en su conjunto cuando se aplican recetas basadas en diagnósticos errados. Según Sánchez, todo lo que toca se convierte en éxito, comenzando por la gestión de la pandemia y terminando por el precio de la luz. Y también, esta vez en boca de la ministra Maroto, con el apoyo a la propuesta de Alcoa, a la que los trabajadores no tuvieron más remedio que acogerse ante su negativa a intervenir la planta.

El año que pasó quedará en la historia como referente en inflación. En el futuro, dentro de una década o dos por ejemplo, se dirá: “Es el peor dato del IPC desde 2021”. Y ojalá tengamos que calificarlo como el peor y no el mejor, pues las perspectivas del que entra no son nada halagüeñas. No será recordado 2021 por la pandemia, pues llegó el anterior y esperemos que se vaya en el que comienza. Lo que quedará para siempre es una pérdida de poder adquisitivo en torno al 4 por ciento. Pero tranquilos, España va mejor.