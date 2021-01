¿En manos de quién estamos?

OLVIDEMOS la ideología, olvidemos incluso el rechazo generalizado que provoca el populismo desbocado y las alianzas con partidos anticonstitucionales y antiespañoles.

Olvidemos la indignación por el reparto de ministerios y asesorías muy bien pagadas entre familiares, parejas y amigos, el asalto a las instituciones del Estado y también la indignación ante decisiones que no solucionan los problemas más importantes de la población y que solo interesan a sectores sociales minoritarios que apoyan incuestionablemente al socio principal de la coalición.

Dejemos todo eso de lado y centrémonos en el meollo de la cuestión, en la gestión del Gobierno: es un absoluto desastre, un total y absoluto desastre.

¿En qué manos estamos? Pues en las peores. La pandemia sorprendió a todo el mundo, parecía impensable que un virus que se hizo fuerte en China, tan lejos, llegara hasta Europa. Pero una vez que alcanzó a Italia se podía haber pensado que era necesario tomar medidas, y no se tomó ni una.

Todo lo contrario, se sumaron las chapuzas y se perdieron vidas que se podrían haber salvado si alguien se hubiera ocupado de procurar los medios necesarios y ampliar el personal. Encima hubo personalidades que hicieron negocio con compras no homologadas y sobre las que nadie dio explicaciones.

La inconmensurable nevada sufrida había sido anunciada desde dos semanas antes. No hubo un solo meteorólogo que no advirtiera sobre las consecuencias y explicara minuciosamente el calendario: fortísimas nevadas de varios días a partir del viernes y heladas posteriores que se prolongarían durante una semana.

¿Qué hizo este Gobierno? Excepto la ministra de Defensa, criticada además por algún compañero por no informar sobre su plan de emergencia, pocos más han dado la talla. Prometieron ayuda a presidentes regionales y alcaldes, pero ha sido irrelevante, solo la indispensable para acallar las críticas.

Es inconcebible que Barajas siga a medio gas y centenares de miles de pasajeros anden vagando por el mundo sin poder llegar a casa; otros llevan una semana durmiendo en el suelo del aeropuerto, tapándose, comiendo y aseándose como pueden.

Los que luchan contra el COVID y la nieve enlazan turnos ante la imposibilidad de que llegue el relevo, y en los hospitales, además de atender a los afectados por la pandemia, llegan por centenares los que han caído en el hielo y necesitan atención urgente e inmediata de los profesionales de traumatología.

Con un añadido igualmente grave: el temporal ha afectado a la campaña de vacunación, porque no se diseñó una operación que permitiera su continuidad ante la situación de emergencia.

Illa, o Simón, han declarado que el temporal ha venido bien a la lucha contra la pandemia porque la gente se ha confinado en casa. Si viene bien el confinamiento ¿por qué no lo decretan? No será porque no lo han pedido un buen número de presidentes y alcaldes...

¿En qué manos estamos? Pues en las más peligrosas: las más incapaces e irresponsables.