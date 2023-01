En noviembre o en abril

¿Adelantará Pedro Sánchez las elecciones generales? El exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora metido a tertuliano de primera, siempre apostó por esta posibilidad. En su opinión, Sánchez convocaría en febrero para que el pueblo acudiese a las urnas a votar en abril, un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas, para de esta forma no jugarse su permanencia en Moncloa tras una hipotética derrota en los comicios de mayo. Pero el presidente tiene su propio plan, que es el contrario al pensado por Iglesias. El presidente espera que el PSOE mantenga un buen nivel de voto en las municipales y autonómicas, que le permita mantener plazas sus emblemáticas. Si de aquí a febrero no ve esta planificación en riesgo, no habría adelanto.

¿Por qué le propio Formoso impulsa la candidatura de Besteiro? Es posible que el secretario xeral del PSdeG nunca ambicionase liderar a los socialistas y que sólo se postulara a la espera de que su antiguo jefe quedase libre de sospechas y pudiese retornar a capitanear el partido. Formoso, simplemente, se prestaría a cerrarle el paso a Caballero. Eso explicaría lo reticente que se mostró siempre a declarar en público que se presentaría a la Presidencia de la Xunta. No era lo que quería.

¿Cuándo retornará todo el talento gallego que se fue? El año que viene, si Dios quiere.