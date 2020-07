“En tempo cos ventos”: Banda Municipal

Dos nuevos conciertos en esta modalidad de espacios abiertos con la Banda Municipal que pondrá su primer eslabón en As Praterías- 19´00h- con el grupo de clarinetes A, que se animan a repetir el mismo programa ofrecido en el Día Europeo da Música, con obras de Mozart, obertura de “Las bodas de Fígaro”, Clare Grundman y el “Caprice for clarinets” , Henri Mancini, en una de sus devociones hacia el cine por “Moon River” Benny Goodman con su electrizantes “Flying home” y “Oh Lady be good”. Scott Joplin, del que no renunciaremos a ”The entertainer”; “Liza”, de George Gershwin; Gregorio Baudot, con el pasodoble ”Lugo-Ferrol” y una curiosidad tradicional para moverse a gusto, “El compadre merengue”, pieza latina que engarza de perlas como colofón de esta primera sesión.

El quinteto de metales de la Banda Municipal, se trasladan al Paseo de Alameda- 20´00h.-, también con un programa sobre el que volverán mañana en As Praterías- 19´00 h.-, y que comenzará con John Phillip Sousa (1854-1932), paradigma de las marchas y del que se escuchará “The Washington Post”, un músico que había comenzado sus estudios en violín y armonía en su ciudad natal, Washington, incorporándose a edad temprana en la Banda de la Marina de los Estados Unidos, de la que andando el tiempo, se convertiría en director durante un largo período desde el año 1880 a 1892, perfecta opción para especializarse en un género del que será consumado maestro. Le quedará tiempo para probar en compañías teatrales en el mundo del espectáculo, combinando dos mundos aparentemente opuestos pero que el maestro sabrá hacer confluir. Sousa tuvo el privilegio de acompañar a Jacques Offenbach durante su gira americana y el reconocimiento a través de importantes galardones le convertirá en un icono nacional que se confirmará con los mayores respetos, gracias a los premios recibidos por la banda que él lideraba, que se ampliará hasta su visita a países europeos, Importante había sido el protagonismo logrado en la “Feria Mundial de Chicago” en 1893 y la “Exposición de París”, en 1900.

Hablamos de Jacques Offenbach y de su autoría, una pieza que le caracterizará, tanto a él como al mundo de la opereta parisina. “Can Can”. Offenbach es el París de “Les Follies Nouvelles”, el de sonadas operetas, el autor de una única ópera con profundo resabio de opereta, “Les Contes de Hoffmann” y el de la diva Hortense Schneider, aquella dama con absoluto despliegue y domino escénico que traería de calle al Paris de Luis Napoleón. Nuestra dama, un manifiesto estético de época, sentó sus reales mano a mano con el compositor cuando era una provinciana de 22 años, dejando atrás su lugar de procedencia, Burdeos. Hija de un sastre llegado de Alemania, casado con una francesa, con debilidades por su entrega a la bebida. Era pues llamativo que la chica, tuviese los mismos antepasados alemanes que Offenbach y Ludovic Halévy, dignificando la opereta como un fenómeno de la emigración. De joven, Hortense, cantaba canciones tirolesas y su obsesión con entregarse a la escena, la llevó a simular un amago se suicido. Pura pantomima pero el capricho se consumó. Será un tal Berthelier, director del “Variétés”, quien la presente a Offenbach, quien tras escucharla, decidió que era la perfecta quintaesencia del espíritu del “Can Can”.

Con Vds, “The Beatles”, en una selección de piezas de John Lennon y Paul McCartney. En alguna olvidada biografía, se comentada del cuarteto de Liverpool que consiguieron lavar la cara de Inglaterra, limpiando la triste imagen de un imperio desvanecido. Estamos en ese primer salto a la fama, a comienzos de los sesenta. Tras su irrupción, con el llamado “Sonido de Liverpool” o mejor aún, “Mercey Beat” (Es el Mersey el río que atraviesa la ciudad), aquella música ”pop” inglesa aliñando el resto de industrias culturales paralelas, contribuirá a difundir con prosapia la cultura británica saneando igualmente la balanza de pagos, un aliciente con réditos añadidos. Será en 1965, en reconocimiento a su excelente proyección internacional, cuando se les nombre caballeros de la “Orden del Imperio Británico”, provocando de inmediato el rechazo de veteranos héroes de guerra; en medio quedará un famoso desplante de Lennon sobre la celebridad del cuarteto, que levantará ampollas entre las mentes bien pensantes. Sus trabajos más personales se publicarán en la última etapa, en concreto con el disco “Sgt. Pepper´s”, pero un tufillo de desencuentros comenzaba a rumiarse, siendo precisamente John Lennon el primero en expresar el distanciamiento de sus compañeros, aunque será Paul McCartney quien comunique a los medios e incondicionales la consumación de los hechos en abril de 1970.

Scott Joplin, piñón fijo en estas sesiones camerísticas, contará con “Three Scott Joplin rags”, es decir, puro “ragtime”, nunca mejor dicho, un estilo de música cuidadosamente elaborada y patrimonio de la negritud con reconocida formación musical, que se beneficiaban de dominar los románticos como Chopin o Liszt, pero apostando por su propia identidad. El”ragtime”, llegó a recibir en algún momento un trato de menosprecio, que acabará conjugando la evolución de las tradiciones “jazzísticas”, reconociendo la importancia de un género con patrones propios y reconocibles. Compositores blancos como Louis Moreau, tuvieron el olfato suficiente para encontrar una mina sobre la que edificar una trayectoria profesional y la glorificación del “ragtime”, se producirá son decaimiento entre el final de la guerra de Secesión y los años veinte. Scott Joplin, será el digno representante de la Escuela de Sedalia.

Johannes Brahms con la “Danza húngara nº 5”, la más conocida del grupo de esas danzas que el compositor hamburgués llevó a buen puerto, obras nacidas para el piano y de las que el autor acabará orquestando algunas. En lo esencial, y en lo relativo a las dependencias folklóricas poco hay que decir, en beneficio del estilo del propio autor. G.Rossini y la “Obertura de Guillermo Tell”. Para Alberto Zedda, “Guillaume Tell”, es una ópera en el estilo francés de “grand opéra” que sobrepasa las dimensiones normales para reafirmar la validez de sus opciones artísticas y preanunciar su voluntad de apartarse de un mundo sediento de emociones explícitas.