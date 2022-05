Enamorarse

DEJAR de ver defectos y solamente pensar en esa persona. Solo en su lado bueno. Recordar su mirada y su sonrisa cuando deberías estar centrado en tu trabajo o tus estudios. Pensar en él o en ella. Pensar y pensar. Recordar su nombre a todas horas. Rememorar cualquier situación en la que la electricidad te recorrió la piel por unos segundos. Recrearte en esos fugaces encuentros que no creías tan trascendentales hasta ser consciente ya de la huella que han dejado en ti. Irremediablemente... estás perdido. Porque (siguiendo a Julio Cortázar) “sin buscarte, ando encontrándote por todos lados, especialmente cuando cierro los ojos”. Queremos pasar más tiempo juntos, conocer todos sus secretos, aprender a esa persona de memoria. ¿Nos suena todo esto?

El proceso de enamoramiento se dice que dura entre 6 y 8 meses, pero que no se trata de una ciencia exacta. Para algunos psicólogos existen seis tipos de amor: Eros (romántico y pasional, relacionado con la intensidad de la atracción física), Ludus (busca la aventura y la diversión), Storge (amamistoso y leal, maduro y comprometido con las relaciones duraderas), Manía (obsesivo, en personas con baja autoestima), Pragma (pragmático y realista, busca los intereses en común, los mismos gustos o clase social) y Ágape (desinteresado, se basa en el bienestar del otro, en el que no hay celos).

Se habla de que hoy en día se mantienen relaciones tan líquidas que al final solo hay un destino: hundirse. ¿Por qué cuesta tanto llegar al AMOR verdadero? ¿Por qué es tan difícil encontrarlo? ¿Por qué no dura como todos imaginamos que lo haría? Tal vez se equivocaron al difundir esa idea del amor romántico de los cuentos. Hay que desterrar definitivamente las frases de “quien bien te quiere te hará llorar” (en tal caso será reír y reír de verdad) o “los que más se pelean se desean” (el deseo no debe mostrarse con la falta de respeto ni la violencia). ¿Y que me dicen sobre que “del amor al odio hay un paso”? Si tan fina es la línea nunca podremos sentirnos seguros al lado de nadie. La relación tiene que ser de tú a tú, de igual a igual.

¿Por qué da tanto miedo el compromiso y a menudo se descarta la posibilidad de una relación estable? Del amor líquido hablaba el sociólogo Bauman, haciendo referencia a esa falta de compromiso y de solidez en las relaciones de pareja. Como hay muchos peces en el mar parece que no se quiere renunciar a probar otras cosas. Quiero algo y lo quiero ahora, parece ser la máxima. Todo tiene que ser ya, instantáneo. No se piensa a largo plazo. No se asumen las diferencias con el otro ni parece que se quiera llegar a conocerlo a fondo. ¿Estamos realmente dispuestos a entregarnos en cuerpo y alma, a que el otro lo sepa absolutamente todo de nosotros? No es posible conformarnos con medio corazón. La entrega debe ser completa.

Parece que no nos damos cuenta de algo esencial: para querer a alguien, uno tiene que querer y a veces solamente queremos que nos quieran. Pero tenemos también que saber qué es lo que queremos. Ahí está el dilema. Pues no siempre lo sabemos. Como se suele decir... si queremos peras, no cojamos manzanas. Como dijo Mario Benedetti, “me gustaría que estuvieras aquí conmigo o yo allí contigo o que estuviéramos juntos en cualquier lugar”.