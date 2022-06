VOY hasta la gasolinera de mi barrio y participo de una cola inmensa mientras desde el aparato de radio me hablan de la insostenible subida de los carburantes. Punto y seguido afirman que mañana bajará el megavatio hora. Sin embargo en nada las tarifas de la electricidad doméstica se tragarán el esfuerzo del Gobierno como ya lo han hecho las gasolineras, aseguran. Lleno el depósito de gasoil, tendré para unas semanas. Pero no veo la manera de almacenar vatios y evitar que en mi casa nos quedemos a oscuras. La especulación energética nos lleva al desequilibrio.

La dependencia de las energías es absoluta y estamos en manos de bandas de mafiosos, con una capacidad de manipulación social y de especulación inimaginables cuando allá por el siglo XX comenzamos a construir la sociedad del bienestar, basada en los bienes de consumo en el hogar, la movilidad, las comunicaciones y la cultura impulsadas por el buen uso de la electricidad y del petróleo. Cien años después el ochenta por ciento de la población mundial es dependiente y somos pobres energéticos.

Cualquier excusa es buena para esquilmarnos el bolsillo con los recibos de la luz, del gas y de la gasolina. Ahora se llama invasión de Ucrania. Fíjese en este ejemplo, nos cuentan que España es un país privilegiado para recibir gas licuado y adecuarlo al consumo gracias a las seis regasificadoras existentes. Una buena alternativa para la Europa amenazada por Rusia pero no para nosotros. Será un buen negocio para las empresas gasísticas españolas pero no para la ciudadanía. Actúan como el padre que dispone de un horno, compra pan congelado y hornea las tres piezas necesarias para su familia. Pero en lugar de darlas a los hijos vende dos al vecino y les reparte la otra bajo duras exigencias. Su virtud es hacer caja.

Abandono indignado la gasolinera y aún me informan de que el verano no paliará la pobreza energética invernal. La falta de viento no mueve molinos y el exceso de calor perjudica la producción de las placas solares, por tanto dependemos del gas africano y del licuado de EE.UU. Cuánto tardarán en convencernos de volver al carbón y a las nucleares?