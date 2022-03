Enerxía soberana

O uso e orixe da enerxía deu nacemento a moi diversas cualificacións deste recurso: fósil, renovable, alternativa, verde, ámbar, etc. Pero agora, diante desta terrible e absurda contenda promovida polo desapiadado Putin, está a impoñerse dun xeito acelerado e urxente a necesidade de que tamén teña que ser soberana, é dicir, que cada país ou grupo de países, como lle ocorre á UE, reduza ao máximo a súa dependencia enerxética doutros provedores.

De todas maneiras, o concepto de soberanía enerxética non se entendía igual por todo o mundo xa que, p.e. en USA, se interpretaba sobre todo como a redución da súa dependencia das importacións de hidrocarburos do Próximo Oriente. Nos países emerxentes, en cambio, concibíase como a desaceleración da transición enerxética que se estaba a producir desde a tradicional biomasa cara ao carbón e o petróleo, seguindo o modelo do mundo occidental. Por último, nos países produtores supón o mantemento das exportacións enerxéticas, orixe maioritaria dos seus ingresos e soporte fundamental do seu IPC.

En Europa, antes da guerra de Ucraína, o mesmo concepto significaba un proxecto de redución das emisións con efecto invernadoiro, que promovía as renovables e a eficiencia enerxética a partir de estratexias nacionais diversas, en xeral mal coordinadas e mesmo contraditorias: Alemaña pechaba as centrais nucleares, mentres que Francia e o Reino Unido as promovían, Polonia defendía o seu carbón e España apostaba decididamente polas renovables. En calquera caso, a dependencia enerxética da Europa Comunitaria alén das súas fronteiras, superaba a metade do seu consumo.

Pero a guerra o trastornou todo e os europeos decatámonos, de súpeto, que importar unha boa parte desa inmensidade de enerxía dun país tan inestable como Rusia, suxeito aos delirios do seu xerarca, era unha moi seria hipoteca de cara ao futuro. Non só a propia seguridade podía verse comprometida, senón que toda a situación económica e as condicións de benestar que tan duramente se acadaran, podían atoparse seriamente afectadas.

Por iso, nun tempo récord e cunha solidariedade ata agora totalmente descoñecida, a UE decidiu adaptar o seu programa enerxético a unha situación de emerxencia na que a desconexión co país eslavo constituía a súa prioridade esencial. Deste xeito, decidiuse rematar en cinco anos coas importacións rusas mediante un ambicioso programa de promoción das renovables, de importacións de gas e petróleo doutros países e, mesmo, coa rehabilitación das nucleares.

Pero, quizais, unha das maiores novidades deste espertar europeo cara ao seu programa enerxético futuro, foi o alento moral que xurdiu diante do financiamento indirecto que se estaba a producir desta inxusta e sanguinaria guerra. Nada menos que máis de vinte mil millóns de euros facilitámoslle a Putin desde que se iniciou o conflito, cos que podería mercar con folgura mísiles e outro armamento que ninguén lle impediría utilizar na masacre do pobo ucraíno.

Ata agora as motivacións relacionadas coa enerxía que consumiamos eran meramente utilitarias. Pero desde que a nosa mirada contemplou con horror o insoportable drama de mortes, éxodos e destrucións, ese tradicional Non a Guerra! que tantas veces resoou no chan europeo concretouse dun xeito nada ambiguo nunha negativa radical ao gas ruso.

Non son inxenuo e sei que nesta decisión a prol da soberanía enerxética da UE non todo son motivacións éticas contra a guerra, pero habería que recoñecer que tamén existe unha evidente e inédita unanimidade para defender con ela uns principios democráticos e un respecto pola vida humana que, cando menos desde despois da última guerra mundial, son valores que están a caracterizar o mellor do proxecto comunitario europeo. Defendelos dun xeito tan contundente e certamente custoso non sería pequena cousa nestes tempos convulsos e descridos.