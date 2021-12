Enigma por resolver

SE acaba el año y será un juez británico quien resuelva una de las cuestiones más peliagudas que enfrentan al rey honorífico Juan Carlos I con su antigua amante Corinna Larsen, pero lo curioso del caso es que va a resolver un nudo gordiano: si el mal llamado rey emérito puede invocar en Inglaterra la inmunidad como si fuera rey efectivo.

Juan Carlos no sólo se considera inocente de las acusaciones de la Larsen, sino que él sólo puede juzgarle, y en España el Tribunal Supremo porque en ese sentido entiende que, ante los tribunales británicos goza de plena inmunidad, como la que corresponde, según las leyes inglesas, a los jefes de Estado extranjeros. Y esta es la paradoja, pues se pretende que, pese a su abdicación, siga siendo considerado como si siguiera siendo rey. Pero lo curioso es que, en España, alguien que estuviera en una situación como la suya no gozaría de los privilegios que él y sus abogados se atribuyen en el Reino Unido.

El letrado Daniel Bethlehem, que defiende al rey honorífico, dice que Juan Carlos I es miembro de la Casa Real y se ha amparado en la Ley de Inmunidad del Estado aprobada en Reino Unido en 1978 ((State Immunity Act) cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de su familia que forman parte de la Casa Real. El abogado James Lewis, en nombre de Larsen, rebatió los argumentos de la defensa afirmando: “Nadie entiende que Juan Carlos I mantenga el rango de jefe del Estado después de su abdicación. Se trata de un título honorífico, como el que retienen los expresidentes de Estados Unidos”.

Y en cuanto a la pertenencia o no a la Familia Real de Juan Carlos I, que no depende económicamente de su hijo ni vive bajo el mismo techo, argumentó Lewis, no puede reclamar inmunidad. El abogado de Juan Carlos juega con las palabras y, pese a que éste abdicó afirma que sigue siendo rey: “El término soberano es equivalente al de rey emérito que sigue ostentando Juan Carlos I a pesar de no ser jefe del Estado. Tiene derecho a utilizar el título de rey, ser llamado su majestad”. Lo cierto es que, en España, Juan Carlos sólo tiene tratamiento de honorifico, no ejerce funciones institucionales y no cobra de la Casa Real.