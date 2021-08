Ensemble Vocal “O Son do Nordéx”: reapertura del Espacio Cultural de San Martín Pinario

El Ensemble “O Son de Nordéx” fue responsable de la reapertura del Espacio Cultural del Monasterio de San Martín Pinario, acompañado por el organista Manuel Alejandre Prada, en la Iglesia de San Martín Pinario, en la tarde del viernes, entre obras de románticos franceses, barrocos de diversas procedencias y una selección de la tradición de espirituales dentro del gospel norteamericano. Para entrada, la “Messe breve nº 7 aux chapelles”, de Charles Gounod, obra característica de quien había sido director de L´Orphéon, en 1852 y que dejaría importantes misas, siguiendo su profunda admiración por Palestrina y por su relación con las del Renacimiento, descubiertas en Roma. Obras como la “Messe solennelle de Saint Cécile” o “Domine Salvum”. Una de las primeras había sido ofrecida en la Iglesia de Saint Roch, en París, en noviembre de 1839, a la que seguirá otra interpretada en Roma, en Mayo de 1841. La que nos ofreció el coro, y que ocupó in espacio mayor del concierto, era ejemplo y modelo de su ideario estético.

Entre las piezas cantadas, se ofrecieron dos páginas organísticas a cargo de Manuel Alejandre Prada, a modo de enlace y reposo para la voces, se trataba de una “Passacaglia”, en Sol m., perteneciente a la “Suite nº 7”, de George Friedrich Haendel y, a mitad de sesión, una aproximación a la tradición ibérica del período más glorioso, con una “Sonata en V tono”, de Fray José de Larrañaga, nombre que añadir a los Cabezón o Pablo Bruna, y que reciben trato de preferencia en los certámenes dedicados a la músicas antiguas, en los que el órgano el señor por antonomasia. Anton Bruckner, artista de carácter introvertido y de un profundo misticismo propio de épocas pretéritas, se escuchó por la pieza “Locus iste”. El músico de Ansfelden, en Austria, había nacido en un ambiente familiar que ayudó a esa entrega afectiva, a un género como las misas, que se hará visible por su talante, al género de la música sinfónica. Indiscutible y la historia lo reconoce, fue la labor desarrollada en Saint- Florian, en donde fue organista.

Jacques Arcadelt, ubicados en el Renacimiento, se escuchó por un “Ave María”, músico de la escuela franco-flamenca y posible alumno de Josquin des Prèz o de Verdelot, antes de trasladarse a Italia, para servir en la corte de los Medici. Faceta representativa, será la que conservemos a través de sus madrigales. También pasó, a lo largo de su vida, por la Capilla Sixtina. Henry Purcell, aportó un breve “Alleluia”, el compositor inglés venerado por marcar una época prolífica, con abundancia en el cultivo de géneros, desde las formas profanas, a la ópera-“Dido y Eneas”- y particularmente, por lo que nos afectaba, a las odas, en un estilo coral denso que recordaba la polifonía del período isabelino.

Metidos en el siglo XX, Maurice Duruflé, con la pieza “Ubi Caritas”, compositor formado con Vierne, Paul Dukas y Tournenire, y que fue organista, entre otra de sus actividades. Por esa faceta, se hizo merecedor de importantes premios. Ejerció en esta materia, la titularidad del órgano de Saint Étienne-du- Mont, en París, desde 1930, completando en labores docentes a partir de 1944, en armonía, en el Conservatorio de París. Hans Leo Hassler- “Cantate domino”, a la que seguiría “O Sacrum Convivio”, de Luigi Molfino, fue un compositor perteneciente a una destacada saga de maestros, y en este talento, se observaba la perfecta asimilación de las influencias italianizantes, impregnadas por las modas del madrigal, que no disimulara el acercamiento a la popular canzonette. En el espacio religioso, nos hallamos con elementos heredados de Orlando di Lassus.

Johann Sebastian Bach, con la tan conocida “Jesus bleibet Meine Freude”, de la “Cantata BWV 147”, de 1726, perteneciente con otras dos, a las celebraciones de la liturgia luterana, en las que se manifiesta la solemnidad propia de Leipzig. Con todo, había recibido una primera elaboración en Weimar, en donde parecía destinada al cuarto domingo de Adviento, de 1716. Este canto coral, de cierre, es similar al que concluyó la primera parte, puesto ahora con la estrofa 16, “Jesus bleibet Meine Freude”, del himno del que procede, por la que es conocido y le da enunciado.

Gabriel Fauré y otra obra de gran arraigo, “Cantique de Jean Racine Op. 11”, de la etapa de sus estudios en la Escuela Niedemeyer, para la que compuso esta breve pieza, procedente de himnos traducidos de Jean Racine (1655/6) y destinado para un coro de cuatro voces mixtas, con acompañamiento de órgano, en una encarecida dedicatoria a su estimado César Franck, y que tendría su estreno en la “Société National”, de París, el 15 de mayo de 1875. Con la obra ganó el “Primer Premio” de composición de la Escuela Niedermeyer, y en principio, había pensado otros posibles acompañamientos: armonio, quinteto de cuerdas y orquesta.

Para el bloque final, la tradición americana del gospel/spiritual, con cuatro piezas que suelen recibirse con aceptación por resultar conocidas para los aficionados. “The Lord Bless you and keep you”, de John Rutter; “Plenty good room”, de “On the Glory Train”, de Kirby Shaw”, o el no menos conocido “Oh! Happy Day”, con acompañamiento de palmas de los asistentes y “Pie Jesu”, del “Requiem” de Andrew Lloyd Weber, músico con dominio próximo a la comedia musical y estilos parecidos.

Son “O Son do Nordex”, las sopranos Patricia Rodríguez Rico- también directora- y María Jesús Manibesa Chamorro; Silvia Melón Campo-alto-, los tenores José Ángel Teijeiro Fraga, y Raúl Sanguiao Paulo, y el bajo Alberto Bueno Hernández, quienes a lo largo de toda la sesión, recibieron el preciso acompañamiento del organista Manuel Alejandre Prada, director de un grupo de cámara especializado en repertorios de música antigua.