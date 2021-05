CANDO ALFREDO PÉREZ RUBALCABA dixo adeus á política activa en 2014, pronunciou unha frase que quedará para a historia: “Os españois somos xente que enterramos moi ben”. Referíase aos enterros en vida, cando na morte profesional ou política dalguén, poñamos por caso, esta persoa recibe todo tipo de eloxios e manifestacións de aprecio. Moitas delas, quizais a maioría, son máis falsas cun postizo. Doutro xeito, esas persoas teríanas recibidas cando realmente lles podían ser útiles e pode que tamén para telas mantido na faena. Supoño que isto non é exclusivo dos españois, pero o certo é que aquí enterramos especialmente ben, polo menos no sentido ao que se refería Rubalcaba.

Con todo, creo que envellecemos mal. Mellor dito, non miramos con bos ollos a vellez, tanto das persoas como das cousas, e tampouco a das organizacións. Recentemente fixen un eloxio aos anos nesta mesma tribuna. Quizais o lembren. Sinalaba entón que no noso país, ao contrario do que ocorre noutros, singularmente os anglosaxóns, somos moi dados a apartar aos maiores do xogo, polo menos do profesional. Ou sexa, que tamén prexubilamos e xubilamos moi ben.

Tampouco se nos dan mal os nacementos, dito sexa de paso. Celebramos con moita pompa non só unha nova vida, algo normal, senón tamén ao dar a luz mesmo as ocorrencias. Outra cousa é o que ocorre entre o nacemento e o enterro das persoas, das organizacións e das cousas. Nese tránsito é frecuente a indiferenza, cando non o desprezo. Son incontables as vidas profesionais e iniciativas que foron ignoradas, por moito que valesen e achegasen, ata ese día en que pasan páxina, sexa por decisión propia ou allea.

Entendo que a estas alturas do artigo pensen que estou divagando, e ata poida que sexa así, pero isto foi o que me veu á cabeza ao oír as declaracións da presidenta electa de Madrid, a señora Ayuso, tras a súa visita a Anxo Gabilondo ao hospital. Como saberán, Gabilondo foi ingresado recentemente por unha arritmia cardíaca, da que felizmente recuperouse. Nas súas declaracións, ademais de desexarlle unha pronta recuperación, Ayuso desfíxose en eloxios a Gabilondo, dicindo tamén que mantivera nestes anos un moi bo trato con el. Seguro que niso tivo moito que ver o bo corazón de Gabilondo. Parece, iso si, que son os bos corazóns os que máis padecen.

É probable que os eloxios de Ayuso a Gabilondo os compartan agora a maior parte dos madrileños e madrileñas. E agora tamén valorarán a importancia da honradez, de pensar detidamente antes de falar, da moderación, da educación, da temperanza e da procura do que une ás persoas, mesmo dentro da lexítima discrepancia, e non do que as separa. Iso é agora, no enterro político de Gabilondo, porque antes houbo sobre todo indiferenza e castigo. O dito, en España enterramos moi ben.