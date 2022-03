Entre Casandra e Pandora

A finais do pasado mes de febreiro o Panel Internacional do Cambio Climático (IPCC) publicou o informe sobre Cambio Climático 2022: Impactos, adaptación e vulnerabilidade, que corresponde ao segundo dos documentos que está a emitir esta organización internacional nas súas avaliacións periódicas (esta sería a sexta: a ER6). O primeiro dos documentos publicouse en agosto do 2021 sobre As bases científicas e os seguintes farano no próximo mes de abril, sobre Mitigación e, en setembro, como Síntese e conclusións.

Sobre o cambio climático todo o mundo fala e os medios están, con maior ou menor fortuna, a publicar novas sobre este proceso e as súas consecuencias. Pero non todo é crible e con frecuencia cáese en esaxeracións e lugares comúns que só poden ser corrixidos se acudimos ás fontes máis seguras de información, como ocorre con estes documentos do IPCC. Neles sintetízanse todos aqueles coñecementos científicos que merecen creto e os seus informes, con todas as limitacións que a verdadeira ciencia sempre presenta, constitúen a referencia básica sobre este transcendental proceso do quecemento do clima e seus impactos.

Non é posible, nun pequeno artigo como este, resumir os milleiros de páxinas que se levan xa publicados neste ER6 pero si, cando menos, quixera ofrecer as dúas das conclusións que para min son máis sobresaíntes: a primeira, que o cambio climático non é algo que está por vir, xa que as evidencias científicas nos están a dicir que as súas consecuencias XA ESTÁN AQUÍ, pois por todo o planeta estamos a sufrir eventos climáticos extremos (ondas de calor, secas, incendios, cheas, etc.), cunha incidencia ata agora descoñecida, e que cada vez, con máis seguridade, poden atribuírse a cambios no clima provocados pola actividade humana.

A segunda das conclusións que resalta tamén este último informe é que, a pesar de todas estas evidencias, estase a facer aínda moi pouco a nivel individual para atallar este problema. En xeral, a maioría non ten serias dúbidas sobre a súa gravidade, pero a nivel práctico é certamente escaso o que se fai. É o que se define como A maldición de Casandra, a pitonisa que lles advertiu aos troianos do risco no que caían ao introducir o famoso cabalo na súa cidade, aínda que ninguén lle fixera caso, e que hoxe os xestores dos riscos utilizan para definir aqueles perigos moi afastados no tempo e que, polo mesmo, non teñen capacidade abonda para influír decisivamente nos cambios de actitude das poboacións afectadas.

Esta advertencia habería que matizala agora coas novas circunstancias que nos están a facer vivir os delirios dese cruel e amoral xerarca ruso. Esa Caixa de Pandora (volvendo de novo aos clásicos) que abriu e que está a sementar a dor e a inseguridade por todo o planeta. Primeiro, nese pobo masacrado que ollamos incrédulos nesas miradas inocentes, entre o medo e o asombro, dos nenos ucraínos, pero despois tamén no resto do mundo, onde uns tempos diferentes comezarán a manifestarse con toda seguridade. Tempos que imaxinamos difíciles, nos que as prioridades mudarán e os recursos se orientarán cara á reconstrución de todo o destruído, que será demasiado, así como a definir novos xeitos de restablecer o benestar sustentados nunhas fontes de enerxía moito máis eficientes e autónomas.

Por todo iso, os esforzos a longo prazo que nos demanda o control do cambio climático deberían deixar un oco para aquelas outras solucións, inmediatas e perentorias, que nos están a pedir esas terras e eses seres humanos que padecen esta inexplicable e absurda demencia.

A urxencia e a xustiza das medidas que se deben tomar esixirannos dirixir a nosa mirada ao curto prazo da reconstrución, pero cando veña a paz (oxalá que sexa mañá!) de novo teremos que retomar eses obxectivos de moito máis alcance temporal que precisa o planeta.

E penso que non sería moito soñar que esa solidariedade que hoxe percorre o mundo se mantivese tamén nestoutra loita, moito máis lenta e teimuda, pero sempre, imprescindible e necesaria.