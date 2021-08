Entre Falla, Gershwin y el “Hercules Brass Ensemble”, en el “VIII Festival Bal y Gay”

Programaciones del “VIII Festival Bal y Gay” repartidas por cuatro localidades, comenzando por el Auditorio de Burela-20´30 h.-, en el que serán protagonistas la cantaora María Toledo, para una interpretación de “El amor brujo”, de Manuel de Falla, acompañada por la Orquesta de Cámara del Festival Bal y Gay, dirigida por Jaume Santoja. La cantaora llevó esta obra a lugares como la Konzerthaus de Berlín; el Barbican Center o The Queen Hall, de Escocia. Cuenta con varios registros y recibió 4 Premios Grammy. El director, es también asociado de la Euskadiko O, de San Sebastián y de la Birmingham S.O. Se añaden a la sesión, el “Prèlude à l´après-midi d´un faune” de C.Debussy, una pieza seductora marcada por instantes dispersos aunque manteniendo un criterio de unidad formal a partir del tema del fauno. Corta y atractiva, conoció su estreno a finales de 1894, mientras completaba “Pélleas et Mélisande”, con la que guarda aspectos en común. Había sido pensada como un tríptico, a partir de la poética de Mallarmé, titulado “Preludio, interludios y paráfrasis final para la siesta de un fauno”.

E Ravel, una suite de “Ma mère l´Oye”, el ballet en varios cuadros y una dedicatoria al mundo de la infancia como ya se había confirmado en “El niño y los sortilegios”, partiendo de un relato de Colette. La pieza era una dedicatoria para los hijos de los Godeski, Jean y Marie, y necesariamente evoca ese mundo de ensueño. Cuadros que ayudan a dejarnos deslizar por su embrujo, desde la “Pavana de la Bella durmiente del Bosque”, apacible y en tono menor, a “Pulgarcito”, moderado y con un ambiente bucólico o “El jardín mágico”, que nos lleva de la mano hacia la luz.

“El amor brujo”, de M. de Falla, fue obra de elaboración compleja desde la gitanería en su versión original, hasta las distintas versiones de concierto, el ballet en un acto y la versión definitiva. Antonio Gallego, nos dejó uno de los estudios más elaborados, en el que comentaba que la falta de partituras de las versiones entre 1917 y 1924, impedía saber cuándo se introdujeron los últimos cambios musicales. La orquestación definitiva de las canciones del “amor dolido” y del “fuego fatuo”, no contiene sustanciales diferencias con respeto a la gitanería de 1915. La estructura final de los cambios en la versión definitiva de la obra, quedó estructurada en un discurso de 12 números, algunos de ellos (“El aparecido”, “A media noche” y la “Escena”), resultan rapidísimos, con claras conexiones temáticas que unificaban la gran variedad y movilidad de las situaciones. Curiosamente, de la antigua división de dos cuadros siguió conservando una clara estructuración en dos bloques o partes, convirtiendo el fragmento de más éxito y el más importante, en el climax central de la obra: “La danza ritual del fuego”.

Para el día 22, en la Finca Goleta, de Foz- 21 h.-, “Puro Gershwin”, en trío, a cargo de la cantante Sheila Blanco, a la que acompañan el pianista Federico Lechner y el guitarrista Chema Saiz. Puro Gershwin, con atención preferente a las canciones de la ópera “Porgy and Bess”, “My man´s gone now”, “I love you Porgy” o “Summertime”, y piezas de conocidas comedias musicales y cantables, “But not for me”, “Somewhere watch over me”, “Nicework”...impregnado por el mundo del jazz, el compositor supo recrear un mundo sonoro propio, enlazando las confluencias de las formas clásicas y esa herencia renovadora. Todo había comenzando con la lectura de un relato de un mundo marginal, de Edwin du Bois Heyward, y que había pasado al teatro. La recepción de la ópera, fue excelente, tras su presentación en el Theatre Guild, en 1935, con una compañía de actores negros, no como ópera de repertorio, sino como musical. Mantiene en cualquiera de sus tratamientos, un éxito asegurado.

Gershwin, pianista, director y compositor, es esencialmente pura esencia de esa tradiciones, perfectamente asimiladas por un creador de ascendencia judía y quien con su hermano Ira, contribuiría a ofrecer una serie de obras que, actualmente, continúan siendo un referente del musical y la canción americana, siempre en agenda de los grandes “crooners”. Ya en 1919, había obtenido su primer contrato editorial con la firma “Harms” y poco después, llegarán históricos registros en aquellos ancestrales rollos para pianola, una auténtica joya, capricho de codiciosos coleccionistas. La fama se confirmará definitivamente a partir de 1924, cuando lance su primer registro por encargo de Paul Whiteman, la muy conocida “Rhapsodie in Blue”, que tendrá una interpretación en el Aeolian House, en el mes de febrero de ese año.

Dos conciertos del “Hércules Brass Ensembe”, el día 22, e Barreiros- 13´00 h.- y el 23, en Vilanova de Lourenza- 20´30 h.-, con el mismo programa. La formación de metales, tienen buena relación con la “EAEM”, y colaboran con frecuencia con las orquestas de la tierra. Pasaron por la “VIII International Jan Koetsier Competition for Brass Quintet” y recibieron el Premio del Concurso Vent-Metall Valeriano Machi Esparza. Una serie de obras a la medida de estas formaciones, con alguna sorpresa a modo de detalle, como el arreglo del “Vals de Musetta (F.Mills), de “La Bohème”, de Puccini, “Quando m´en vo”. Otro tanto por lo tomado de uno de los conciertos de Antonio Vivladi, el “Concierto Rv. 566” (Arr. de D Galdwin), número 11, del conjunto de “L´estro armonico”, un total de 12 obras, para uno, dos o cuatro violines. El que nos afecta, está escrito para dos violines, y violonchelo obligados, cuerdas y bajo continuo, ejemplo de la habilidad con la que el veneciano, compendiaba las virtudes de la idea primordial del “Concerto grosso”.

Malcolm Arnold (1921- 2006), compositor inglés, fue artista prolífico en todos los géneros, destacando su dedicación a las bandas sonoras de las que la más célebre fue “El puente sobre el Río Kwai. También destacaron sus documentales Escucharemos su “Quinteto for Brass Op. 73”, el primero de la serie, para dos trompetas, corno, trombón y tuba, estrenado por el “New York Brass Quintet”. El compositor había sido también intérprete de trompeta tras descubrir a Louis Armstrong. Su profesor principal, había sido Ernest Hall, miembro de la “O.S. de la BBC” y en composición siguió la docencia de Gordon Jacob, del “Royal College London”. Obras de interés para banda, fueron “March:Overseas”, “Little Suite”, la Fantasy for Brass Band” o “Flourish for a Band”.

Un Ferenz Liszt, también en arreglo de J.Luke, procedente de una de sus típicas “Rapsodias húngaras”, la segunda, un tratamiento muy libre del compositor que no dejaba de lado la herencia tradicional, pero concediéndole un personal tratamiento, que le permitirá conseguir una aceptación inmediata. Di Lorenzo, con la pieza “Go!”, autor obras como “Fire Dance”, muy utlizada en certámenes y concursos de instrumentos de metal. También de su firma, sobresalen “Nexus”, “A Little Russian Circus”, “The Blade of Spain!, “Jabberwzsky”, “Colossus” o “Phoenix”. Paul Nagel, con “Jive for fve”, un músico de San Francisco y habitual colaborador de figuras como Bobby McFerrin,, Robben Ford; Bobby Hutcherson, Sonny Sttit, y tantos otros de lo más granado del mundo del jazz. Pasó por salas y auditorios de primer rango, desde el Lincoln Center, al Festival de Montreux, el Hollywood Bowl, o el Blue Norte, neoyorquino.