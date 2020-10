Entre gladiolos y cempasúchil

TAN incomprensible la muerte, ese escalón obligatorio que pisamos tarde o temprano, como claro el luto, esa respuesta voluntaria al olvido; un duelo sentimental eterno, hasta que sean otros quienes se encarguen de recordarnos. Entrados en noviembre, las flores y velas cubren nichos, panteones, tumbas o demás sepulturas, concretamente el Día de Todos los Santos. Un homenaje simbólico durante esta festividad paradójica: el año se acaba, la vida también.

Me acuerdo que el anterior otoño fui con mi abuela al Cementerio Municipal de San Mauro. Allí tiramos dos horas, adornando cuidadosamente la jardinera de su madre, una gran mujer que por desgracia no llegué a conocer. Mi avi, así la bauticé siendo un bebé, colocaba gladiolos blancos sobre paniculata y helechos, mientras un servidor sujetaba la escalera. Esa temporada no había crisantemos. Ella, firme en sus convicciones, que no comparto aunque respeto, inspira mi forma de ser, pero no de ver el mundo. Aun así, el amor se sobrepone a la confrontación ideológica. Pecado abundante.

En México, donde afortunadamente viví casi cinco meses, esta celebración abarca los primeros dos días del mes. Entre agosto y diciembre, saboreé la cultura del país, teniendo la suerte de coincidir con el Día de Muertos, que pude disfrutar en Michoacán. El campo santo de Tzintzuntzan era un auténtico jolgorio. Para ellos, la muerte no representa ausencia, sino presencia. El retorno de las almas a la tierra mediante un camino conformado por pétalos de cempasúchil.

También construyen hermosos altares en sus hogares, provistos de papel picado, calaveras de azúcar, pan, mole u otros elementos personalizados; tales como platos o bebidas, aquellos preferidos por sus difuntos; e incluso tabaco si fumaban. La parca embellece en felices reencuentros. Ambas tradiciones (española y mexicana) muestran modos totalmente distintos de concebir el pesar, sin que ninguna sea peor o mejor. Dos visiones simplemente diferentes.

Después está la mía. Distópica, pero optimista: La vida finita que termina en vacío. Sin saber si ello es verdad o no, prefiero aprender del (ante)pasado y rendir tributo al presente, con el objetivo de aprovechar esta al máximo. Con miedo al creer que jamás volveré a estar con quienes ya se fueron. Dando gracias por seguir acompañado. Siguiendo a rajatabla el Carpe Diem. Bailando nanas, pop, reguetón, indie, rock, jazz y finalmente baladas junto a todos ellos, hasta que la guadaña corte los altavoces. Esos emisores de toda una música llamada existencia. Quizá no haya silencio. Ojalá.

“Recuerde el alma dormida, abive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando; cuánd presto se va el plazer; cómo después de acordado da dolor; cómo a nuestro parescer cualquiera tiempo pasado fue mejor” (Manrique, 1494, 1-12).