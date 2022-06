Entre libros

O pasado venres vinme rodeada de sensacións encontradas ó asistir ás XIV Xornadas de Clubs de Lectura en Santiago de Compostela. Alí nos congregamos arredor de catrocentos docentes que tiñamos en común o amor polos libros e a coordinación de clubes de lectura ou bibliotecas. Foi un reencontro con antigos compañeiros e unha volta ós días previos á pandemia, onde as mascarillas foron escasas e o calor desbordante.

Na sala principal onde se celebraba o evento case non quedou un oco baleiro. Incrible foi a participación nesta convocatoria, contando coa presenza de figuras que deixaron un bo sabor de boca no padal, como Emma Pedreira ou Care Santos.

Ó pisar aquelas instalacións veume á memoria un dos últimos anos que pasei por eses corredores. Veu o recordo de Agustín Fernández Paz, escritor tan querido por quen asina estas liñas e co que iniciei unha amizade por carta sendo tan só unha nena, precisamente despois da lectura dun dos seus libros, para min o primeiro daquela. Despois de Cartas de inverno virían todos os demais e o feito de coñecernos en persoa xa na miña adolescencia convertiríase en todo un acontecemento. Que ledicia cando semanas atrás, nunha visita a Vilalba, me atopei coa pintura do seu rostro afable nunha fachada da súa vila natal. Que orgullo! O mural de homenaxe é obra de Mon Devane.

Esta edición das xornadas serviu para a reflexión sobre a dinamización dos clubs de lectura, para compartir propostas e aprender novas maneiras de achegarlles os libros a todos aqueles alumnos que se deciden por esta actividade tan gratificante: a lectura.

Lembramos que non debemos perseguir dende a escola unicamente a comprensión e a memoria, senón a creación e a interpretación. Iso é o que hai que pedirlles os nenos.

Soubemos que un libro pode ser moito máis que o que todos temos en mente (coa definición de diccionario que nos pode limitar), coñecendo con Emma Pedreira o universo dos libros obxecto que contan marabillosas historias máis alá do formato clásico do códice. De iso nos fala na obra Os libros que hai en min. A autora propón ademais que sería bo facer citas a cegas ou catas a cegas de libros. Trátase de descubrir, de deixarnos sorprender.

Así conmemoramos recentemente o Día das Letras Galegas. Agasallámonos libros pensando no destinatario, a través dun singular amigo invisible. Non podemos esquecer que cando se fai a particular elección dun libro a persoa quere deixar unha pegada na nosa vida para sempre. Nesa escolla deixa á vista algún dos seus gustos, parte da súa personalidade e a súa forma de ser.

Sabemos que os libros teñen que iluminar, servir de faro. Segundo confesou Emma Pedreira que os bibliópatas medían a vida en libros, Care Santos asegurou que podemos coñecer ben como é alguén se ollamos a súa biblioteca porque... máis alá do somos o que comemos, todo apunta a que somos o que lemos. Se pensamos que un día sen ler é un día perdido, somos da mesma opinión ca autora de Besta do seu sangue, quen di que a lectura e os libros teñen que ver con impactos brutais da vida.

Achegámonos tamén ó manga e confirmamos que hai todo un mundo por descubrir neste cómic xaponés. Corroboramos que os libros están cheos de aventuras por vivir, de sensacións que experimentar... e sentímonos plenamente felices.