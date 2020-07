Entre o privado e o público

DENDE xa un certo tempo para acá (segundo recollo dun texto) dísenos que o que está a ocorrer na actualidade non é tan só unha nova renegociación da móbil fronteira entre o privado e o publico. Parece estar en xogo unha redefinición da esfera pública como plataforma onde se poñen en escena os dramas privados, expoñéndoos á vista do publico. A definición actual de “interese público”, promovida polos medios e amplamente aceptada por case que todos os sectores da sociedade, é o deber de interpretar eses dramas en publico e o dereito do publico a asistir á función. As condicións sociais que deron lugar a este proceso e que o fan parecer “natural” se desprenden da argumentación anterior, máis as consecuencias desta situación non foron plenamente exploradas. É posíbel que os seus alcances sexan maiores do que se pensa.

A consecuencia máis importante é a desaparición da “política tal como a coñecemos” –a Política con maiúsculas, a actividade encargada de traducir os problemas privados en temas públicos (e viceversa)–. Na actualidade, o esforzo que implica esa tradución empezou a disiparse. Os problemas privados non se converten en temas públicos por teren sido enunciados en público; nin sequera postos ante os ollos do público deixan de seren privados, e o que aparentemente se consigue con ese traslado á escena publica é expulsar da axenda pública tódolos problemas “non privados”. Arestora, o que se percibe como “temas públicos” son os problemas privados das figuras públicas.

Vencellado a unha serie de “escándalos públicos” (ou a revelacións públicas de casos de lasitude moral da vida de figuras públicas) o político Tony Blair, queixábase de que “a política reduciuse a unha columna de chismes” e instaba ao público a enfrontar esta alternativa: “ou temos a nosa axenda de noticias chea de escándalos e chismes ou trivialidades, ou a dedicamos ás cousas que verdadeiramente importan”.

Dende o noso presente político, estas palabras provocan perplexidade, xa que proceden dun político que consultaba a diario a “grupos focais” para estar informado dos sentimentos xerais sobre “as cousas que importan”, segundo a opinión dos seus lectores, e cuxa maneira de manexar as cousas que verdadeiramente importan en canto ás condicións de vida dos seus electores é un factor importante da clase de vida que “reduciu a política a unha columna de chismes”.

Importantes pensadores advirten que “a esfera privada” está a ser invadida, conquistada e colonizada pola “esfera pública”. Si nos remontamos á época que inspirou as distopías ao estilo de Orwell ou á de Huxley, os seus temores resultan comprensíbeis. En fin, a pregunta tradicional da política democrática –“¿Ata que punto é benéfico ou nocivo o xeito no que as figuras públicas exercen os seus deberes públicos con respecto ao benestar dos seus súbditos/electores?”– caeu pola borda, levándose con ela o interese público pola boa sociedade, a xustiza pública ou a responsabilidade colectiva polo ben estar individual.