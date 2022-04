¿Entre ‘pillos’ anda el juego?

¿Tiene ya Gerard Piqué más habilidad para dar ‘pelotazos’ fuera del campo que dentro? Tras convertirse en uno de los mejores centrales de la historia, el jugador catalán, de 35 años, parece ahora más centrado en dar pelotazos en los despachos. Su último gol no está mal: embolsarse, con la complicidad del presidente de la Federación, Luis Rubiales, que no tiene un pelo de tonto, 24 millones por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Independentista a ratos, no le temblaron las piernas en pedir ayuda al rey emérito de España. La pela es la pela, pensaría. “A lo mejor sacamos un palo más o dos palos más...”, recogen los audios desvelados, que dan fe de sus dotes como negociador. De palos está claro que entiende. Y no hablamos precisamente de porterías...

¿Existe una pinza entre Sánchez y Díaz para liquidar Podemos? Si no es así, lo parece. Después de que el presidente evitase referirse a la formación morada como futuro socio de coalición, aludiendo al “espacio de Yolanda Díaz”, la ferrolana, que hace tiempo que busca volar sola, confirmó que está de acuerdo con esa fórmula. Como dice el refrán, “por sus hechos los conocereis”.

¿Se acabará alguna vez el interminable carrusel de reuniones para sacar adelante la ‘operación Peleteiro’? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.