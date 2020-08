Epidemia y transformación

TERMINO agosto con una lectura tan terrible como maravillosa. La peste ha sido objeto de numerosas producciones audiovisuales (ahí está la serie del mismo título, ese descenso a la Sevilla oscura y mortífera del siglo XVI: una serie de estética tenebrista). La peste ha acompañado numerosos dramas históricos, derrotó al Imperio Romano, con la ayuda de las incursiones germánicas y la corrupción en el corazón del gobierno y en las fronteras. Propició la llegada del Renacimiento, con una nueva forma ver el mundo tras la desolación de la peste negra. Una sociedad fanatizada, poblada de magos, hechiceros, nigromantes, aprovechados, siguió a la gran peste europea, cuando ya agonizaba el sistema medieval, cuando el siglo XIV estaba corroído hasta la médula por sequías, hambrunas, guerras, corrupciones y una visión antigua y caduca del mundo. Y aunque lo que siguió después fue un tiempo de más desolación y más magia oscura, más superstición, lo cierto es que en la crisis había prendido la llama de una sociedad nueva.

No creo que vayamos a vivir un cambio de esa naturaleza, pero no he podido dejar de comparar esta crisis con otras anteriores, esta pandemia con otras anteriores. Si pensamos en la que se llamó gripe española, hace exactamente un siglo, las fotografías que los informativos han repetido ya mil veces durante estos meses nos presentan un mundo muy distinto, con muchos menos avances científicos o médicos. Pero, al tiempo, es notable la presencia de los hospitales de campaña y las mascarillas sobre el rosto de la gente, que es exactamente igual a lo que sucede hoy. Un vistazo rápido a la literatura sobre pandemias, de Defoe a Pepys, de Boccaccio a Manzoni, nos descubre que siempre hay elementos que se repiten, imágenes similares, no importa la época. Las pandemias detienen y a veces revolucionan a las sociedades.

Pero ¿con qué libro cierro agosto? Lo mencioné un día brevemente, cuando ya sabía de su popularidad. Ahora puedo decir que es una joya de la literatura de pandemias, si así puede llamarse. Y lo recomiendo también porque ayuda a derrotar cualquier forma de superstición, con argumentos científicos y médicos: creo que es lo que se necesita, por mucho que estemos en el siglo XXI. Hablo de ‘El mapa fantasma’ (Capitán Swing) donde asistimos de manera literaria, sobre todo ensayística, a una poderosa ficción/realidad sobre el verano de 1854, cuando una brutal epidemia de cólera asoló la ciudad de Londres. Este magnífico y revelador libro del periodista estadounidense Steven Johnson servirá para entender cómo se comportó la gran urbe victoriana en aquel tiempo de transición, en el que convivía la brillantez y el despertar de la industria y la ciencia con la pobreza, la falta de infraestructuras sanitarias, el aumento exponencial de las basuras y la contaminación del agua. A través de la elaboración de mapas locales muy concretos (lo que nos recuerda los esfuerzos que hoy se llevan a cabo para la localización y control de los brotes del virus, con tecnología mucho más avanzada), un anestesista y un reverendo lograrán revolucionar la ciencia de la época y, de alguna forma, inaugurar la vida moderna: a través de la evidencia médica. No se lo pierdan, porque también habla de nosotros.