¿Es buena nuestra investigación?

CUANDO leemos o vemos los medios e comunicación, podemos tener la impresión de que tenemos una investigación muy buena. Sin embargo, cuando se hacen comparaciones serias y rigurosas, el grado de bondad baja e incluso pasa a ser motivo de preocupación.

Hace unas semanas aparecía un estudio de profesores de la Universidad de Stanford, señalando el 2% de los investigadores cuyas publicaciones figuran entre las más citadas dentro de su campo. 39 pertenecían a la Universidad de Santiago, 20 a la de Vigo y 6 a la de A Coruña. Aparentemente, sobre todo para la de Santiago, es muy positivo que tenga varios investigadores entre los más citados del mundo. De hecho, la USC figura entre las doce españolas con más investigadores entre los mas citados.

Sin embargo, cuando se compara con otras universidades de fuera de España, esta buena valoración se relativiza. Citemos por ejemplo algunas de varios países europeos: Universidad de Munich, 229; París Sur, 214; Bolonia, 190; Padova, 214; Escuela Politécnica de Lausana, 233; Universidad de Lund, 287; Utrecht, 196; Universidad de Cambridge 605, Oxford, 801. Todas esas universidades atienden a un número de estudiantes similar a las nuestras, si bien tienen un número de investigadores muy superior.

El hecho de que tengan más investigadores supone una mayor atención hacia la innovación e investigación por esas universidades. En resumen, el número de investigadores destacados es pequeño si se compara con las universidades europeas prestigiosas.

Si miramos a las españolas tampoco salen bien paradas. La que tiene un número más alto es la Universidad de Barcelona, con 140. El resto tiene números muy inferiores a cien, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid, 47, y un gran número de centros presentan un número muy inferior. En cuanto a las universidades privadas, casi todas no tienen a ninguno entre ese porcentaje.

Se podría argumentar que un solo indicador no puede ser representativo, pero sin embargo otros indicadores serios y rigurosos constatan parecidas diferencias. Desde la Academia de Ciencias de Galicia, en los últimos tiempos se han hecho públicos varios estudios que apuntan también en el mismo sentido. Estos datos deberían servir de aldabonazo para que las universidades y también los gobiernos, español y gallego, tomasen nota y tomasen medidas serias y decididas. En los dos Gobiernos, algunas medidas van en la buena dirección, sin embargo, no hay ninguna respuesta de parte de las Universidades.

En particular sus políticas de recursos humanos, profesorado e investigadores, se basa esencialmente como si las universidades fuesen simples academias, diseñadas más para no enfadar a los sindicatos, que buscando una convergencia real con las mejores europeas. En el plan de recuperación económica se anuncian aumentos de recursos humanos para las universidades, que esperemos se usen para mejorar la calidad de la investigación y la innovación y no para contentar a todos.