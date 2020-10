¡Es el espectáculo!

YA HE ESCRITO alguna vez que, con todo este terremoto sanitario, económico y social en el que nos encontramos, uno se pregunta cómo prestamos tanta atención a la política. O, mejor dicho: a esta política que tenemos. Naturalmente me refiero al hecho global de la política, porque, por más que todo sea local y parroquial, finalmente las modas y las tendencias se copian (o se nos meten en la cabeza a fuerza de la propaganda).

Hay cosas domésticas, de acuerdo, los países tienen sus peculiaridades, también Europa las tiene frente a América y viceversa, pongamos por caso, pero convendrán conmigo que las pulsiones del presente son bastante globales, y todo va creando escuela, o se va propagando, incluso las cosas más peregrinas. Nadie puede decir, salvo que viva totalmente aislado: mi política es la mía y nadie me influye, y de nada dependo. Incluso Trump, que tanto ímpetu ha dedicado a desligarse de acuerdos y tratados, ha terminado enredado en el proceso, o ha acabado relacionándose de otra forma, como también le está sucediendo con sus inacabables guerras comerciales.

Como pasa con todo, lo global presenta aspectos muy negativos y otros no tanto, si por global entendemos, por ejemplo, la relación entre culturas, la promoción de la igualdad entre la gente, la cooperación internacional, los proyectos conjuntos de investigación, la ayuda a los desfavorecidos, etcétera. Pero sucede que el desarrollo de las políticas refractarias al acuerdo, el lenguaje intimidatorio, la búsqueda expresa de tensiones entre unos y otros, el proteccionismo económico, nos han traído lo peor de la globalidad: por ejemplo, la falta de una acción común verdadera en asunto del cambio climático, que es, creo, el problema más grave de todos los que tenemos, y tenemos muchos. La globalidad se oscurece ante la falta de solidaridad. Pero también ante la falta de cooperación, de acuerdo y de empatía. Todo eso que hoy está tan mal visto por algunos y que se practica tan poco.

No es de extrañar que la campaña presidencial norteamericana está teniendo tantos seguidores. No es nada nuevo, vaya, ese interés siempre ha existido, más en aquella Europa que contemplaba a Estados Unidos como el amo del mundo. Hoy las cosas son un poco diferentes, pero el interés mediático, quizás gracias a Trump, no ha dejado de crecer. Que Trump haya primado, en teoría, la visión localista (sus votantes, su gente) no evita que sus palabras, sus mítines, sus tuits, tengan repercusión internacional. Él tiene un lenguaje para sus votantes, como todos los políticos lo tienen, pero sabe bien que un presidente norteamericano acaba teniendo eco internacional, sea para bien o para mal, diga tonterías o genialidades.

Ya les dije que son legión los programas sobre la política de los USA que se emiten ahora mismo aquí, a pocos días de las elecciones (en realidad, muchos millones ya han votado, Trump incluido). Comedias, documentales, magacines humorísticos, los debates electorales, eso por supuesto, y varias cosas más. Seguramente no pensamos que su política tenga mucho que ver con la nuestra. O quizás sí. ¿Por qué ese interés, que incluso ha aumentado? Sé que alguien se me acercaría y me susurraría al oído: “es el espectáculo, estúpido”.