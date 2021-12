HA llegado la variante ómicron, y las vacunaciones de niños y de adultos (dosis de refuerzo: nadie sabe aún cuánto tendremos que reforzarnos), pero al tiempo el volcán de La Palma ha enmudecido. Ya se había convertido en una dolorosa costumbre. Tiempo de angustias, de urgencias, de alarmas, de confusión. Se diría que ya no podemos vivir sin la incertidumbre: alguien la ha sembrado, como una planta venenosa en nuestras minúsculas macetas de clase media.

Lo que llaman noticiable se nos hace bola en la boca, como la carne de mala calidad. El bucle no es melancólico sino insidioso, un eterno retorno de los animadores, de los que entienden la información como un vértigo, como un eslalon, como una catarata. Que la realidad no nos defraude. Que no haya huecos en el paisaje de la actualidad, que no haya vacío, ese horror, sino miles de datos empacados a presión, datos cocinados como un pastel que tendrás que engullir quieras o no, pues así nos alimentan.

Nos han acostumbrado a devorar lo que nos duele y nos amarga, pero es lo que hay, como decía Koeman. Es lo que hay. No se trata de huir, pero por qué consumimos tanta alarma, en qué momento la alarma y la angustia se hicieron ‘fast food’ de magacines y cosas, ese picadillo verbal, en qué momento se demanda a la realidad que siga con lo suyo, marcha para el cuerpo, un no parar. La calma ya parece moralmente censurable, la quietud es de blandos, de gente aburrida, no quieren ver un solo síntoma de que no funciona la máquina infernal de producir agobios, se aseguran de que brota sin cesar el manantial de las incertidumbres.

La gente no puede no beber este líquido gaseoso del presente, que no haya tregua para el consumidor, preparad el nuevo arsenal de las inseguridades, bombardeo a discreción, brillo a la pantalla, como mucho un poco de fútbol, pero, a poder ser, también con polémica, con quilombo, amasando tantas veces un material insípido, exprimiendo la fruta amarga de la vida, dándonos nuestra dosis cotidiana de vértigo, de horror y de destrozo.

Y así van pasando el tiempo, tan escaso. Con el presente incendiado a cualquier precio, con una pasión loca por que la tensión no nos falte, como el pan nuestro de cada día. Que nadie eche de menos un pretexto para la bronca, que nadie se prive, que no sea menos que otros. Que haya odio para todos, joder, que produzca la máquina, que a nadie le falte un desencanto que llevarse a la boca, un cabreo, aunque sea de diseño, que podamos mostrar que llevamos montada la polarización de serie, que venimos equipados para este erial, para el patético ejercicio del desacuerdo a toda costa.

Y va el volcán de La Palma y enmudece. Después del dolor, después de tantas casas perdidas, de tanto futuro enterrado en treinta metros de roca ígnea, va el volcán y, por fin, enmudece. Y me pregunto si ahora pasaremos página, si es que no la estamos pasando ya, si buscaremos de inmediato algo que mantenga alto el pabellón del vértigo diario, algo que impida que algún incauto sueñe con que vuelva cualquier atisbo de alegría, con que el ruido deje de atronar nuestros salones. El volcán enmudece, al fin, y quien sabe si dentro de muy poco ya será apenas una silueta oscura, un recuerdo consumido por el caudal veloz de otros acontecimientos feroces.

La realidad no concede tregua: nos han enseñado a vivir así. La vida se amasa ahora con la incertidumbre y el miedo, esos son los ingredientes, esos son los nutrientes. Sí. Esto es lo que hay. Este es el menú para la mayoría.