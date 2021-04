Esa dosis de Bosé

LA REALIDAD quedó colgada a la espera de más vacunas y de más resultados. Con los problemas que presentan algunas y las más que lógicas precauciones de las agencias del medicamento, en Europa y en América, los planes pueden desbaratarse un tanto, aunque cunde la esperanza, sobre todo entre los mayores, en los que la epidemia se cebó especialmente. Por tanto, el verano es de nuevo esa promesa azul. Pero lo es con ciertas razones, aunque no sin incertidumbres. Ya estamos acostumbrados a que la incertidumbre sea la gran característica de los nuevos tiempos.

La sensación de impasse, como se dice en estos casos, tiene que ver con la imperiosa necesidad de más libertad, pero la ciencia nos avisa sobre la alegría callejera. En las últimas horas, en Galicia se ampliaba la hora del toque de queda. El presidente dijo, en su alocución, que se hace de noche tan tarde que, con los buenos datos epidemiológicos en la mano, parecía aconsejable a las autoridades del Comité médico ampliar ese horario levemente nocturno. Se adentrará en el territorio de la noche, sí, pero sólo hasta las once. Con la primavera estallando por las esquinas, cabe alegrarse, porque la mente invita a conquistar los territorios arrebatados por el virus.

Los inconvenientes con las vacunas han sido varios en las últimas horas, pero me sigue pareciendo necesario apelar a la prudencia, a pesar de la importancia de avanzar en la inmunidad general. Que se desbaraten algunos planes pensados por los políticos (si es que finalmente eso ocurre) no resulta algo tan descabellado. La ciencia es nuestra salvadora, no se puede mirar hacia otro lado. Y las dudas, que nos asaltan a todas horas, que son muy explicables en un ser humano cada vez más zarandeado por la realidad y más sometido a decenas de incógnitas, deben resolverse hasta donde sea posible.

El ciudadano no puede vivir agarrado al bienestar de las estadísticas. Hay buena voluntad, y eso cuenta. Pero ya se sabía que surgirían problemas, empezando por la distribución. La ciencia no necesita imponerse a los negacionistas, no son asuntos comparables, ni de lejos, pero su defensa y su prestigio son vitales en este momento de la historia.

En este momento de espera, Jordi Évole consideró que era el momento de entrevistar a Miguel Bosé. Periodísticamente nadie discute el momentazo. Este fin de semana se emitirá la segunda parte, porque la larga entrevista, realizada en un elevado piso de un rascacielos (tenía su cosa el escenario, para ser un producto de Évole, acostumbrado a lugares con otra estética) se dividió en dos: el material, en efecto, daba para tanto. Las ideas de Bosé han inundado las redes y no han dejado a nadie indiferente. En la distancia, su posición lo ha removido todo, al tiempo que el cantante parecía vivir un agitado momento personal, como explicó en La Sexta.

En fin, Évole logra así poner ante las cámaras a uno de los personajes que, desde la periferia negacionista, digámoslo así, ha sacudido el panorama mediático. El morbo estaba asegurado. Pero es admisible el interés periodístico por opiniones tan vehementemente expresadas en ese territorio poco menos que comanche que son las redes sociales. Évole, que no suele dejar pasar la ocasión, se aventuró hacia el interior de la vida de Bosé con todas consecuencias y él pareció concederle esa libertad, como quien se alegra de poder decirlo todo, por raro que nos parezca, a una cámara que no sea la del teléfono móvil. ¿Es nuestra dosis de morbo? Probablemente.